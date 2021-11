Se aproxima la Copa del Mundo Qatar 2022 y en la selección mexicana podrían abrirse oportunidades para jóvenes que tienen condiciones para pelear por un lugar en las convocatorias del seleccionador Gerardo Martino con miras a renovar al Tri o cuando menos para fomentar la competencias interna.

"La realidad, Marcelo Flores ya sería convocado y titular para Gregg Berhalter -seleccionador de Estados Unidos-, mientras para el Tata Martino, Santiago Giménez aún es muy joven", criticó en redes sociales Marc Crosas, exfutbolista y comentarista en TUDN. Por eso en Bolavip presentamos una selección de siete futbolistas a seguir.

Gerardo Arteaga (23 años). El lateral izquierdo vive un buen momento en el Genk de Bélgica, pero ha sido relegado por el tema personal por el que le hizo bajar de la convocatoria de los Juegos Olímpicos. José Juan Macías (22 años). No ha tenido juego con el Getafe, pero Gerardo Martino ha mostrado intenciones de convocarlo para ver de qué manera le ha influido la inactividad.

Marcelo Flores, joya de 18 años

Diego Lainez (21 años). Luego de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio se recuperó de una lesión y en el Betis no ha tenido suficiente actividad con el entrenador Manuel Pellegrini, antes de eso ha sido llamado por Gerardo Martino. Santiago Giménez (20 años) el delantero de Cruz Azul ya debutó en la selección mexicana en el amistoso de Ecuador, pero no tiene la preferencia de Martino.

Efraín Álvarez (19 años). Gerardo Martino lo convocó para ganárselo a Estados Unidos, pero de las veces que ha convocado al delantero del Galaxy de Los Ángeles sólo le ha dado 112 minutos en cuatro partidos como titular. Santiago Muñoz (19 años) tras el desencuentro que tuvo con el Santos, no se subió a la nómina de Juegos Olímpicos, aún no se estrena en la Premier League con el Newcastle. Marcelo Flores (18 años) el volante ofensivo es figura con el Arsenal juvenil y saca la cabeza en la selección sub 20.