Carlos Vela ha dejado claro en cualquier cantidad de ocasiones que no está interesado en volver a la Selección mexicana, por lo cual su cuenta quedará en dos Mundiales disputados, contando con el talento y momento para haber sido convocado en al menos dos más.

El Bombadero tiene 33 años, y aunque aún le quedan algunos años en los terrenos de juego, parece cada vez más cerca de decir adiós, disfrutando al máximo su etapa en Los Angeles FC, donde hace unos meses aumentó su contrato.

Y hay un jugador en el cual Carlitos ha puesto especial atención para el futuro. Se trata de su sobrino Christo, hijo de Alejandro Vela y que a sus 18 años busca hacerse un lugar con el Cancún FC en la Liga de Expansión.

Christo charló con la División de Plata, contando cómo es la relación con el jugador de LAFC: “Siempre habrá comparaciones y es algo que habrá siempre, pero es mi carrera y mi tío varias veces me habla, me pregunta cómo voy, está al pendiente de mí y tengo mucha comunicación con él, pero va a ser mi carrera y no compararme con nadie”.

“Va a ser mi propia carrera, lo que yo haga es una historia diferente, debutar en la Liga MX, ir a Europa, consolidarme allá y jugar con la Selección Nacional es mi sueño”, dijo al contar sus anhelos como jugador, luego de haber debutado el pasado fin de semana contra Pumas Tabasco.