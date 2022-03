Gerardo Martino tiene claro uno de los problemas de la Selección Mexicana. El técnico es consciente de que su equipo anota poco y no solamente eso, genera escasas oportunidades de gol en algo que, a su parecer, obedece a falta de tranquilidad de sus futbolistas para tomar buenas decisiones a la hora de ofender a los rivales.

“Nosotros siempre decimos que la confianza de los futbolistas viene en gran parte de la confianza que traen de sus clubes. Creo que los muchachos que estan esa tarea van en franca evolución. Nosotros podemos trabajar la definición, pero tenemos una serie de cuestiones que pasan en los últimos 25 metros que no solamente tienen que ver con la definición; es desmarque, la tranquilidad, el último pase. No son tantas las ocasiones que desperdiciamos, pero muchos últimos pases donde no elegimos bien, eso nos imposibilita tener mayores situaciones de gol. Es un cumulo de cosas, no solamente meter la pelota dentro del arco”, compartió.

Pese a esto, el Tata tiene plena confianza en que obtener el boleto directo a la Copa del Mundo de Qatar será el aliciente necesario para que su escuadra encuentre mejores rendimientos colectivos toda vez que consideró que en esta clase de competencias como una eliminatoria, puede llegar a influir la prioridad que se le da a los resultados por encima de las formas de llegar a ellos.

“No es un elemento menor. Cuando un equipo tiene una baja de rendimiento y se juega cosas importantes, se corre el riesgo de enamorarse los resultados y dejar de lado el rendimiento. Nosotros siempre hablamos con los jugadores de que un buen rendimiento traerá aparejado mejores resultados. En este caso, tratándose de una eliminatoria, esa necesidad de resultados nos hace perder un poco la necesidad de reencontrarnos con nuestra mejor versión. La calificación definitiva nos va a permitir jugar mejor, recuperar el rendimiento que el equipo supo tener y su forma de juego. Eso será beneficioso de cara al futuro”, señaló.

CONFIANZA EN LOZANO Y JIMÉNEZ

Dentro de la falta de gol de México, Martino fue cuestionado sobre el momento que viven Raúl Jiménez e Hirving Lozano, quienes no han mostrado su mejor nivel en el Octagonal de Concacaf. A decir del timonel nacional, esto tiene que ver directamente con las lesiones que sufrieron y su inactividad, por lo que espera que, con una buena pretemporada en verano en conjunto con mayor participación en sus clubes, los llevará a recobrar su versión más completa.

“Tanto Raúl (Jiménez) como Hirving (Lozano) tuvieron en el último tiempo muy complicado con lesiones bastante anormales para lo que es el futbol de hoy, con una compleja evolución y mucho tiempo alejados de las canchas. En la medida que ellos tengan continuidad, terminar sanos el año futbolístico que termina, hagan una buena pretemporada, se reinserten en el inicio de la siguiente temporada con normalidad, seguramente encontraremos en el segundo semestre su mejor versión para ofrecer a sus clubes y Selección”, sentenció.