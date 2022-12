La Selección mexicana no alcanzó su objetivo inicial en Qatar 2022, cayendo eliminada ante Arabia Saudita pese haberlos vencido 2-1, con lo cual se queda en primera ronda por un Mundial desde 1978.

Existe un ambiente muy triste alrededor del Tricolor, pues aunque hubo muchas dudas en el proceso y la convocatoria, el segundo tiempo contra el cuadro saudí daba argumentos para ilusionarse con vender caras las derrotas.

En las gradas se pudieron ver a decenas de aficionados llegando a las lágrimas. Igualmente, influencers y periodistas manifesaron su malestar por no acceder a la ronda que tiene a los 16 mejores conjuntos.

Pero alguien que se mostró bastante afectada por caer fue Vanessa Huppenkothen, periodista de ESPN. A través de sus historias de Instagram, expresó lo triste que estaba por la eliminación en fase de grupos.

"Hoy no quise ir al estadio, quería estar tranquila, sola, viendo futbol. Estoy bien triste, la neta sí me dolió mucho. Ya sé que sueno muy ridícula y cómo lloras por la Selección, pero pues sí me dolió. Esta vez sí me dolió mucho. Amo el futbol, amo a la selección, amo mi país. amo verlo jugar. Somos una afición súper chingona, la neta estando aquí es de las más fregonas que hay en el mundo. Estamos felices, bailando, cantando, gritando, es muy chingón ser mexicano pero no sé, hoy sí me mató la Selección", dijo, recibiendo muchos mensajes de apoyo.