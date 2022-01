Una convocatoria más y el sueño de ir a su último Mundial con la Selección Mexicana se tambalea, pues el Tri de Gerardo “Tata” Martino no ha conseguido ser superior a sus verdaderos rivales de la región, Estados Unidos y Canadá, pero aún queda una oportunidad para que Andrés Guardado pueda tener su último suspiro con México y alcanzar su más grande ilusión.

Ante esto, Andrés reveló para el canal de YouTube su más grande deseo que tiene pendiente con el cuadro azteca: "El conseguir algo importante en un mundial con la Selección Mexicana, todavía me queda una oportunidad. Hay como una 'maldición' de no poder llegar al quinto partido. Yo llevo cuatro mundiales sin jugar un quinto partido. Quiero llegar y poder pasar esa barrera".

Y es que de acuerdo al llamado “Principito”, muchos buscan retirarlo antes de tiempo, pues aún se siente fuerte para enfrentar esta Copa del Mundo de Qatar 2022, pero antes el Tri tiene en puerta Eliminatorias Mundialistas de la CONCACAF, ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, donde tiene la esperanza de lograr vencer para sumar su quinta justa mundialista.

Mientras eso se concreta, Guardado no quiso guardarse nada y también habló sobre su posible regreso a la Liga MX: "Siempre lo he dicho, sí me gustaría retirarme en Atlas, pero no depende de mí, no es como que yo diga 'me quiero retirar en Atlas, ya me voy para allá'. Tengo una buena relación, estuvimos a punto de irnos en 2019, pero al final no se dio, no era su momento".