En julio del 2015, Miguel Herrera y Christian Martinoli dieron la nota tras la polémica coronación de la Selección Mexicana en la Copa Oro. El día 28, para ser precisos, se cruzaron en el aeropuerto de Filadelfia y antes de subir al avión sucedió lo impensado. El Piojo, entrenador del Tri por aquel entonces, le propinó un golpe de puño al narrador de TV Azteca.

Esto fue un escándalo en su momento, obviamente, y la FMF decidió correr al estratega del cargo. "En lo único que me equivoqué es que pensé que iba a haber 20 segundos de diálogo y básicamente llegó con un puñetazo. Me empezó a insultar, me empezó a retar. Yo simplemente levanté los brazos porque no pretendo tener un escándalo adicional ya con este señor; no soy de arreglar las cosas a golpes", explicó el periodista horas después.

Miguel Herrera vs. Christian Martinoli en Qatar 2022

¿Volvieron a pelear? El Piojo reveló en el programa Punto Final de Fox Deportes que se cruzó a Christian Martinoli en reiteradas ocasiones durante el Mundial de Qatar 2022, ya que compartieron hotel. Según su versión, sin embargo, no hubo ningún tipo de pelea o discusión y actuaron como dos personas adultas al ignorarse por completo.

"Me lo he cruzado en varios lados, en el último Mundial estuvimos en el mismo hotel, me lo crucé varias veces y no pasó absolutamente nada porque mi cabeza ya está pensando en lo que sigue y no lo que pasó hace muchos años. Es algo que quedó en la historia, un mal sabor de boca que he tenido que sacar, pero en ningún momento he pensado en retomar esa situación. Me lo crucé en el pasillo, elevadores, en los estadios, estuvimos muy cerca y no pasa nada", confesó el entrenador.

Miguel Herrera aclaró que no tiene diferencias con TV Azteca

Por otra parte, el Piojo aprovechó para remarcar que su problema fue con Martinoli y no con la televisora: "Hay que aclarar ese punto, la gente piensa y todos los medios también, que yo me peleé con una televisora y yo no me peleé con una televisora, a TV Azteca le tengo un respeto total, como a todos los medios, sean chiquitos o grandotes, siempre los he atendido de la mejor forma a todos. TV Azteca me pide entrevista y los seguí atendiendo de la misma forma... Sucedió con una persona, no con la televisora".