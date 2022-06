El proceso a Qatar 2022 será nostálgico y no precisamente por una cuestión deportivo. Y es que, tal como se anunció después de la clasificación del equipo dirigido por Gerardo Martino, Enrique Bermúdez narrará su último Mundial en noviembre de este año. Un histórico de la televisión está listo para decir adiós.

Por eso es que, a modo de homenaje, la cadena para la que trabaja está brindándole transmisiones para el recuerdo en los amistosos que está disputando México en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el juego de este jueves, Jorge Pietrasanta de ESPN lo estará a acompañando en el State Farm Stadium.

¡Y para el encuentro del fin de semana contra Ecuador también habrá una sorpresa! Después de siete años lejos de Televisa, un importante periodista se sentará al lado del Perro en la cabina del Soldier Field de Chicago. Él reveló el porqué salió en 2015 de la cadena de Chapultepec y ahora hará una colaboración...

A través de su cuenta de Twitter, Javier Alarcón le escribió a Jorge Pietrasanta: "No me vayas a dejar al Perro en el noveno round porque lo alcanzo el sábado para narrar el domingo el México vs. Ecuador". Será una jornada de sensaciones encontradas, dos grandes e históricos del relato transmitirán el partido.