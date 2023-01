La historia entre Chicharito Hernández y la Selección Mexicana es bien conocida: se trata del máximo goleador del Tri, pero que por decisión de Gerardo Martino, estuvo ausente en el Mundial de Qatar 2022. El centrodelantero tuvo un buen año en Los Ángeles Galaxy, pero no logró convencer al entrenador argentino.

Con 34 años ya cumplidos, parece poco probable que Chicharito Hernández pueda estar en el próximo mundial, al que llegará con 38. Sin embargo, en diálogo con el portal 90 min, el atacante se mostró entusiasmado con la posibilidad, pese a saber que dependerá de cómo se sienta en el día a día y semana tras semana.

"Sí, mira, hay un tipo que dijo 'imaginémonos cosas chingonas', entonces, por supuesto, diría que sí. Pero obviamente requiere mucho, cómo voy a llegar físicamente, qué es lo más importante", señaló Chicharito Hernández cuando le preguntaron si se veía disputando el Mundial de 2026, en el que México será uno de los anfitriones.

Respecto a su estado físico, Chicharito se mostró optimista y comprometido: "Creo que con el cuidado, con la inversión de tiempo y el trabajo que le estoy haciendo a mi cuerpo, mi mente y mis emociones, claro, por qué no. Hay muchos ejemplos de jugadores, no solo en el futbol, que se desempeñan a los 40 años y que son extraordinarios. Así que sí, por qué no. Dependerá de muchos factores, pero mi respuesta es sí", insistió.

El próximo entrenador de la Selección Mexicana

Aún no se sabe quién será el reemplazo de Martino, pero uno de los debates pasa por si el entrenador del Tri debe o no ser mexicano. Para Chicharito, aquella condición es innecesaria: "Llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieron una oportunidad de obtener un trabajo", reflexionó el centrodelantero.