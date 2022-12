Nicolás Larcamón fue presentado como nuevo entrenador de León hace menos de un mes, tras su salida de Puebla y en reemplazo de Renato Paiva, por lo que está plenamente enfocado en el trabajo del equipo de cara al Clausura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, recientemente se permitió también mirar hacia otros horizontes.

En diálogo con Paco Montes, el entrenador analizó las posibilidades que brinda un seleccionado como el mexicano más allá del reciente fracaso en Qatar, que provocó que Yon de Luisa anunciara profundos cambios estructurales que sin embargo todavía no se sabe bien cuáles serán.

“El ADN del futbolista mexicano tiene muchas capacidades que resuelven las necesidades de cualquier entrenador que quiera desarrollar una propuesta de alto nivel de intensidad; la parte condicional es muy buena. El futbolista mexicano es muy rico técnicamente. Desde que nace está situado en una liga que es muy competitiva, una liga que te lleva a tener un alto nivel de exigencia", comenzó diciendo Larcamón sobre las virtudes del futbolista mexicano.

Si se tiene en cuenta que el puesto está vacante, el entrenador no dudó en postularse pese a lo reciente de su llegada a León: "No sé si hay entrenador en el mundo que diga que no a la Selección Mexicana. Es un desafío muy importante, con mucho potencial y mucho éxito por alcanzar", señaló.

Y agregó: "Lógicamente que uno se siente recontracapaz, no porque vaya a ser el único capaz, sino porque sé que tengo un equipo de trabajo que tienen un nivel de excelencia que se puede proyectar a un desafío de esa magnitud”.