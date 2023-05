Hirving Lozano es el mexicano del momento en Europa, luego de su histórica consagración con el Napoli en la Serie A, después de 33 años. El "Chucky" se transformó en el primer jugador nacional en ganar el título en el futbol italiano, pero a pesar de la euforia, el atacante tiene tiempo para pensar en la Selección Mexicana.

En diálogo con André Marín y Sin Censura, de Futvox, Hirving Lozano se refirió a los próximos compromisos con el Tri, en el Final Four de la Nations League y la Copa Oro de la Concacaf: “Va a estar muy movido. Creo que voy a estar en las dos sin duda. Voy a estar disponible como siempre para mi Selección, para mí país, que siempre lo he demostrado. Siempre he estado al 100% y entregado siempre a la Selección y seguro voy a estar en los dos”, afirmó el campeón con Napoli.

Al respecto, el Chucky aprovechó para mandar un mensaje a la afición de la Selección Mexicana, la cual abucheó en la última presentación del Tri en el Estadio Azteca: “Que nos apoyen, que nos tengan fe. Es un proceso que apenas va comenzando y tenemos que estar unidos, todos. Ojalá todo salga muy bien y el día de mañana podamos disfrutarlo", reflexionó Hirving Lozano.

Su futuro: ¿En Napoli?

Aunque desde hace meses se habla sobre una posible salida, Hirving Lozano dejó en claro cuál es su deseo en el corto plazo: “Me encantaría seguir en Napoli. Me han aceptado de la mejor manera. Hay cuestiones que uno no puede controlar, pero ojalá que lleguemos a un acuerdo. Sí me gustaría seguir aquí. He hecho grandes cosas y ojalá que podamos seguir muchos años aquí”, dijo tras conseguir el histórico Scudetto después de 33 años.