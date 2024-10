La Selección Mexicana volvió a decepcionar, y este sábado no pudo vencer a un equipo alternativo de Valencia CF. Es por eso que las críticas no tardaron en aparecer. Y en medio de ello, Andrés Vaca no se guardó nada y denunció amenazas por parte de la FMF por sus palabras contra el Tri.

En el Estadio Cuauhtémoc, el equipo de Javier Aguirre tuvo una actuación para el olvido. Tal es así que México terminó quedándose con un preocupante empate ante el club español, quien puso en cancha un equipo con muchos juveniles y habituales suplentes, lo cual generó fuertes críticas.

La grave acusación de Andrés Vaca a la FMF

Durante el partido, el narrador de TUDN se expresó por el mal momento de la Selección Mexicana y, en su enojo, lanzó una fuerte acusación. “La gente canta el ‘ole’ ya hasta a México. Así de plano se le está volteando la afición a la selección nacional”, comenzó diciendo en su narración.

“Esto solamente se corrige no solamente regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolistas a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar futbolistas’, esto es futbol”, continuó con su crítica al Tri. Y acto seguido, hizo una fuerte acusación contra la FMF.

“La gente que está en la Selección no lo entiende. Después se fijan más en lo que decimos con el micrófono y van y tocan puertas, y ‘que Vaca no narre más y que por favor no diga las cosas que diga’. Mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha”, lanzó Andrés en plena transmisión.

“No les gusta lo que decimos y luego van con sus quejitas. Así está la cosa. Que se quejen con los que están ahí en la cancha y que se ahorren los mensajes que mandan con terceros con amenazas. Que mejor vayan y trabajen dentro del terreno de juego”, concluyó el narrador.

David Faitelson defendió a Andrés Vaca y criticó a la FMF

En medio de las palabras de Vaca, Faitelson aportó su grano de arena, y comparó el accionar de la FMF con la Gestapo, una policía secreta de la Alemania Nazi. “O sea, casi casi se vive una Gestapo dentro de la Federación Mexicana de Futbol. Alguien que está buscando, en lugar de trabajar futbolísticamente para mejorar, porque lo de este futbol mexicano es vergonzoso”, aportó.

