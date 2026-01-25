Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO el México 0-0 Bolivia: cambio y tarjeta amarilla en los primeros minutos del amistoso internacional

Sigue el minuto a minuto del partido amistoso de México vs Bolivia, completamente en vivo.

CAMBIO EN LA SELECCIÓN DE BOLIVIA

Cambio por lesión en la Selección de Bolivia, sale del campo Richet Gómez, ingresa Leonardo Zabala.

¡UN MINUTO Y TARJETA AMARILLA PARA MÉXICO!

Apenas un minuto en el terreno de juego y Jorge Sánchez recibe la amonestación por una dura entrada sobre Carlos Melgar.

¡ARRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANCA EL JUEGO!

El árbitro pita el inicio del partido y se mueve el balón para este Bolivia vs México

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Se escuchan los Himnos Nacionales de México y Bolivia en Santa Cruz de la Sierra

ALINEACIÓN DE LA SELECCIÓN DE BOLIVIA

ALINEACIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA

La "Hormiga" recibe la oportunidad de Javier Aguirre

BIENVENIDOS A LA PREVIA DEL PARTIDO

Gracias por sintonizarnos en Bolavip México para la previa y minuto a minuto del partido amistoso de la Selección Mexicana ante Bolivia.

México vs Bolivia en amistoso internacional en vivo
© Getty ImagesMéxico vs Bolivia en amistoso internacional en vivo

Hoy es domingo de futbol y México se enfrentará ante Bolivia en un partido amistoso que nos traerá muchas emociones. A través de nuestra página de Bolavip México no te pierdas la previa del juego, así como el minuto a minuto con cada una de las acciones de este amistoso internacional. En breve te estaremos compartiendo las alineaciones.

Por el momento, México llega de un oscuro 2025 donde sus últimos partidos previos al Mundial 2026 no ha podido vencer a sus rivales, sin embargo, el pasado jueves vencieron a Panamá con un marcador de 1-0. Por su parte, los bolivianos disputaron su duelo anterior frente al mismo rival y empataron 1-1, por lo que le viene mejor el resultado a los de Javier Aguirre.

