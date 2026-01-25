Gracias por sintonizarnos en Bolavip México para la previa y minuto a minuto del partido amistoso de la Selección Mexicana ante Bolivia.

Hoy es domingo de futbol y México se enfrentará ante Bolivia en un partido amistoso que nos traerá muchas emociones. A través de nuestra página de Bolavip México no te pierdas la previa del juego, así como el minuto a minuto con cada una de las acciones de este amistoso internacional. En breve te estaremos compartiendo las alineaciones.

Por el momento, México llega de un oscuro 2025 donde sus últimos partidos previos al Mundial 2026 no ha podido vencer a sus rivales, sin embargo, el pasado jueves vencieron a Panamá con un marcador de 1-0. Por su parte, los bolivianos disputaron su duelo anterior frente al mismo rival y empataron 1-1, por lo que le viene mejor el resultado a los de Javier Aguirre.