Pablo Sisniega, quién es y por qué podría jugar en la Selección Mexicana

Durante el partido de ayer entre Pumas y San Diego FC en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los hombres que llamó la atención fue precisamente el arquero del conjunto de la Major League Soccer y es que dejó a varios aficionados impresionados con algunas de sus atajadas, que comenzaron a candidatearlo para la Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que la mayor problemática para Javier Aguirre es el tema de los tres porteros que llevará, puesto que no se ha mencionado si en el Mundial 2026 estará contemplado Carlos Acevedo o incluso Guillermo Ochoa a quien no le ha ido nada bien en Chipre, por lo que con esta nueva aparición de este arquero algunos ya lo solicitan.

¿Quién es Pablo Sisniega?

Pablo Sisniega Fink es un portero mexicano, nacido en la Ciudad de México el 7 de julio de 1995, tiene 30 años de edad y juega para el equipo de San Diego en la MLS. Tiene nacionalidad alemana y también estadounidense, mide 1.93 metros de altura, lo que le ayuda en el arco para moverse fácilmente y su debut lo hizo con la Real Sociedad B.

Su trayecto comenzó en las inferiores de Chivas donde estuvo desde los 9 hasta los 14 años. A los 17 llegó al conjunto español, pero en 2017 sufrió una lesión en el hombro que lo dejó fuera de la actividad por 20 meses, lo que lo sacó de ritmo en competencia. Para 2019 formó parte de LAFC, luego se fue al Charlotte FC, a San Antonio FC y terminó en el conjunto actual.

Publicidad

Publicidad

Es hijo de Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien ha recibido incluso la petición de que el portero pueda representar al conjunto Tricolor. Su madre es Cristina Fink quien es psicóloga y saltadora de altura retirada de México y que compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 en Seúl, Corea del Sur.

Tweet placeholder

ver también ¿Juega el Mundial 2026? La fecha en la que Guillermo Ochoa podría volver a la Selección Mexicana

En síntesis

Pablo Sisniega , portero de 30 años , destacó ayer frente a Pumas en el Estadio Universitario.

, portero de , destacó ayer frente a Pumas en el Estadio Universitario. El guardameta mide 1.93 metros y debutó profesionalmente con la Real Sociedad B en España.

y debutó profesionalmente con la en España. El futbolista es hijo de Ivar Sisniega, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Publicidad