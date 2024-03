¿Con dardo para Jimmy? La dura crítica de Hirving Lozano tras el México vs. Estados Unidos

La Selección de México tuvo otra de esas noches para el olvido, y terminó cayendo una vez más ante Estados Unidos. Es por eso que todos los protagonistas se mostraron disconformes, siendo Hirving Lozano uno de ellos. Y con sus declaraciones, el delantero dejó caer una frase que llamó la atención. ¿Dirigida para Jimmy?

Está claro que el Tri tuvo una noche muy mala, la cual se terminó traduciendo en la caída por 2 a 0 frente al conjunto estadounidense. Es por eso que ahora, y ya pensando en la Copa América, el seleccionado mexicano tendrá que cambiar muchas cosas con el objetivo de poder tener mejores rendimientos.

Pero en el mientras tanto, los protagonistas se han tomado un momento para manifestar su malestar y mostrar su enojo por lo sucedido este mismo domingo. Uno de ellos fue Hirving Lozano, quien en sus declaraciones soltó un dardo para el entrenador Jaime Lozano.

Hirving Lozano analizó la derrota con mensaje para Jimmy

“Estoy muy triste, a nadie le gusta perder, pero así es el futbol. Hay que ser autocríticos y ver lo que nos faltó a cada uno”, dijo el atacante frente a los micrófonos. Pero, además, señaló que el entrenador no hizo un buen planteamiento: “Yo creo que no planteamos bien el partido y no hicimos lo correcto para afrontar este partido”.

Está claro que México tuvo un rendimiento muy malo, por lo que terminó cayendo ante Estados Unidos. Y de acuerdo a las palabras de Hirving, una de las principales cuestiones de ello fue el planteo que hizo el entrenador junto a su cuerpo técnico.

“Queremos pedirle una disculpa a la afición porque no se merecen eso. Agradecerles por el apoyo incondicional, porque siempre están con nosotros”, soltó Lozano a continuación. Y para finalizar, renovó esperanza para la Copa América: “El grupo está afectado, pero hay que seguir trabajando, mejorando y ser autocríticos. Ojalá que lo que venga sea mejor”.