Este viernes, la Selección Mexicana tuvo un partido de preparación para la Copa América 2024, el cual finalizó con victoria. Sin embargo, lo cierto es que Jaime Lozano sorprendió a todos y puso en cancha a un seleccionado sub-23. Y precisamente, esta decisión despertó las críticas de David Faitelson.

Finalmente, el Tri terminó consiguiendo una victoria por la mínima gracias a una anotación sobre el comienzo del segundo tiempo. No obstante, lo cierto es que Jimmy no dejó conformes a todos ni mucho menos, sobre todo por la sorpresiva alineación que puso sobre el terreno de juego.

David Faitelson criticó duramente a Jaime Lozano

Antes de que comenzara el juego ante Bolivia, David Faitelson tomó el micrófono y fue muy crítico con Lozano. “¿Por qué desperdiciar este tiempo? ¿Por qué no aprovechó Jaime Lozano con los jugadores que ya tenía convocados? ¿Por qué desperdiciar si no le sobra? Lo que menos le sobra a Lozano es tiempo”, dijo el periodista inicialmente.

Acto seguido, añadió: “Me parece muy extraño cómo se manejan las cosas en la Selección Mexicana. Yo creo que no hay que desperdiciar absolutamente nada. Hay pocos lugares donde poder trabajar y mostrarte, pues aprovecha más esta cita. Hoy era un buen entrenamiento, y se podía hacer una selección interesante”.

Pero, además, Faitelson no se quedó callado en las redes sociales. Caso contrario, y fiel a su estilo, David lanzó una crítica para Lozano también por ese medio. “México-Bolivia, sub-23… Espero que al Jimmy le haya servido el partido porque a mi no me sirvió de nada…”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

De esta forma, David Faitelson dejó más que en evidencia su malestar con el entrenador nacional, y marcó su postura de que el amistoso de este viernes frente a Bolivia era de utilidad para los nuevos convocados a la Copa América 2024.