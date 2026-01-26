La Selección Mexicana ya terminó su microciclo, en el cual disputó dos partidos amistosos para que Javier Aguirre pudiera analizar a los futbolistas que militan en la Liga MX y que buscan ganarse un lugar en el Mundial de 2026. El objetivo principal fue observar rendimientos y empezar a sacar conclusiones de cara al proceso mundialista.

El Tri no mostró su mejor versión futbolística y está claro que todavía falta mucho camino por recorrer si pretende competir al máximo nivel en el torneo internacional del cual será anfitrión. Más allá de los resultados, el funcionamiento del equipo dejó varias dudas.

México logró ganar ambos partidos, y en los dos casos lo hizo por la mínima diferencia. El primer triunfo fue ante Panamá, mientras que en el segundo amistoso también consiguió quedarse con la victoria frente a Bolivia, en condición de visitante.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer tras el cierre del microciclo. El rendimiento colectivo volvió a quedar en el centro del debate, incluso a pesar de haber sumado dos triunfos consecutivos en esta ventana de partidos ante selecciones inferiores.

Uno de los más duros fue el periodista David Faitelson, quien apuntó directamente contra el equipo que dirige Javier Aguirre. Con una sola palabra, expuso lo que considera que hoy le está faltando a la Selección Mexicana: “futbol”, escribió en sus redes sociales.

El mensaje completo de Faitelson fue claro

“A la selección mexicana sólo le falta un pequeño detalle: futbol. Y ese futbol no apareció ni en Panamá ni en Bolivia”, expresó el periodista, dejando en evidencia que, pese a los resultados positivos, el equipo todavía no juega bien y así será difícil competir en instancias mayores.

En síntesis