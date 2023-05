Una de las principales ausencias en las últimas convocatorias de la Selección Mexicana sin duda es la de Víctor Pocho Guzmán. El actual jugador de Chivas, no ha sido tomado en cuenta en los dos últimos procesos del Tricolor.

Bajo el mando del director técnico argentino Gerardo Martino, Guzmán nunca fue contemplado. Podría entenderse, ya que la posición de Pocho Guzmán es de un mediapunta, y en ese momento no tenía cabida en el sistema del Tata.

Hoy por hoy, ya con Diego Cocca como el técnico de la Selección Mexicana, Guzmán también ha estado ausente en las más recientes listas del técnico que consiguió el bicampeonato con Atlas.

El día de hoy en entrevista para Claro Sports, Pocho Guzmán contó que ya fue contactado por Diego Cocca, y le explicó las razones por las cuales no lo ha contemplado con el combinado nacional.

El atacante de Chivas mencionó que Cocca le dejo claro que el tema de no convocarlo con la Selección Mexicana no pasa por problemas extra cancha.

“Eso es lo que me comentan a mí, al final de cuentas no sé que es lo que este pasando pero el me dijo que no, que no era por temas extra cancha”

En la fase regular de Clausura 2023, Víctor Guzmán colaboró con 9 goles en las Chivas de Paunovic. El mexicano realizó 7 anotaciones y dio 2 asistencias. Hasta el momento en liguilla aún no ha marcado. Guzmán salió campeón el torneo pasado con Pachuca y ahora podría repetirlo con el conjunto de Guadalajara.