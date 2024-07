En el marco del inicio de un nuevo ciclo de la Selección Mexicana, Javier Aguirre tendrá la responsabilidad de convertir a México en un equipo competitivo. Para que al menos se le plante a la mejores selecciones del mundo, Rafael Márquez también se sumó al desafío.

En medio de la pretemporada del Manchester City en Estados Unidos, su entrenador Pep Guardiola fue consultado Aguirre y Márquez en el Tri. Al DT lo conoce por su último paso por el Mallorca de España y otras etapas en el fútbol español. Al ex defensor, por otro lado, por ser un pupilo suyo en la etapa más dorada del Barcelona.

“Lo he dicho muchas veces. He escuchado que Aguirre será el nuevo seleccionador de México”, inició el estratega español. “Me alegra mucho. Me acuerdo el primer año cuando tenía 37 años que entré en el Barcelona y Aguirre ya estaba entrenando”, agregó.

Y siguió con los elogios: “Aguirre es un tipo con mucha, mucha experiencia, ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca y creo que Rafa Márquez también volverá allí, ayudándole”. El DT con más cantidad de títulos en toda la historia le dio un fuerte espaldarazo al nuevo cuerpo técnico del combinado nacional.

¿Puede México soñar con Guardiola?

Si bien el plan de la Federación Mexicana de Fútbol es que Márquez herede el cargo de Aguirre en unos años, Guardiola podría ser considerado en unos años. “Ya lo he dicho más de una vez, no sé cuánto, pero creo que, en tiempo, tarde o temprano, me gustaría entrenar a una selección. Lo he dicho no sé cuántas veces”, concluyó.

