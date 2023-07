Gerardo Martino, quien actualmente dirige al Inter Miami, ha expresado su apoyo a Jaime Lozano como el próximo director técnico de la Selección Mexicana. Esta declaración llega después de que Lozano liderara al Tricolor a la victoria en la reciente Copa Oro 2023.

“Sí creo que reúne todas las condiciones para ocupar ese sitio porque además lo que noto es una cercanía con el plantel que es muy visible desde afuera”, afirmó Martino. Además, destaca la estrecha relación que Lozano mantiene con los jugadores, un factor que considera crucial para el éxito de cualquier equipo.

La autocrítica de Martino sobre el desempeño en Qatar 2022

En una reciente entrevista con Fox Sports, Martino se mostró autocrítico respecto al desempeño de la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo en Qatar 2022, donde el equipo no logró avanzar más allá de la fase de grupos.

“En definitiva, es simplemente que sepan que nosotros sufrimos y lamentamos mucho no haber estado a la altura de las circunstancias y de lo que se esperaba de nosotros“, dijo Martino.

Además declaró, “Intentamos poner todo de nuestra parte y no lo pudimos hacer. Y yo entiendo que también la gente, cuando los objetivos futbolísticos no se pueden cumplir, reacciona de la manera que reacciona, así que no mucho más que eso”.

El futuro del Tri con Lozano al mando

Si bien la actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo fue decepcionante, el respaldo de Martino a Lozano como su sucesor podría ser un indicativo de un futuro prometedor para el Tri. Lozano ha demostrado su capacidad para liderar al equipo a la victoria, como lo hizo en la Copa Oro 2023.

El respaldo de Martino, un entrenador con una amplia experiencia y reconocimiento en el mundo del fútbol, es un fuerte voto de confianza para Lozano. Este apoyo podría ser el impulso que necesita para llevar al Tri a nuevas alturas en los próximos torneos internacionales.