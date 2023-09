Jordi Cortizo y la frase que enorgullece a todo México: "No me la quiero quitar..."

Jordi Cortizo, jugador de Monterrey, disputó los dos partidos amistosos con la Selección Mexicana ante Australia y Uzbekistán. El extremo no ocultó su gran emoción por lucir el jersey de su país.

El sueño de Cortizo de vestir la playera del Tri

Jordi Cortizo ha vivido la emoción de representar a la Selección Mexicana, un sueño que no quiere dejar atrás. Al regresar con Rayados, Cortizo expresó, “No me la quiero quitar (la playera)… Es un sueño”.

Además agregó, “Creo que, para mí por cómo me toca a mi llegar a la Selección, me sabe, no sé si diferente a los demás, porque cada quien tiene su historia y de cómo llegó, cómo trascendió, pero a mí me sabe a gloria, es un sueño“.

¿Un futuro brillante con Jimmy Lozano?

La pregunta que muchos se hacen es si Jordi volverá a ser convocado por Jaime “Jimmy” Lozano. Cortizo es optimista, “Ojalá que así sea, espero haberle llenado el ojo con los ingresos a los partidos”.

Por último, Cortizo se ilusionó con un próximo llamado al Tri, “Ojalá el siguiente mes pueda estar en la convocatoria, fue algo único y quiero seguir yendo a todas las convocatorias”.