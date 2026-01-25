Es tendencia:
¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Panamá por el amistoso internacional

La Selección Mexicana disputa este domingo su segundo partido amistoso dentro del microciclo que llevó adelante Javier Aguirre, con la mirada puesta en el Mundial de 2026. El objetivo del cuerpo técnico es claro: encontrar la mejor versión del equipo y seguir ajustando piezas de cara a los compromisos futuros. El Tri llega a este […]

Por Ramiro Canessa

Bolivia vs. México por el amistoso internacional.
© Getty ImagesBolivia vs. México por el amistoso internacional.

La Selección Mexicana disputa este domingo su segundo partido amistoso dentro del microciclo que llevó adelante Javier Aguirre, con la mirada puesta en el Mundial de 2026. El objetivo del cuerpo técnico es claro: encontrar la mejor versión del equipo y seguir ajustando piezas de cara a los compromisos futuros.

El Tri llega a este encuentro con buenas sensaciones, luego de haber vencido por la mínima a Panamá en su anterior presentación. Aquel triunfo le permitió al entrenador sacar conclusiones importantes y ahora buscará repetir el resultado ante Bolivia, en lo que será el segundo amistoso internacional de esta ventana.

México visita a Bolivia desde las 13:30 horas, en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, un escenario siempre exigente. El duelo servirá para probar variantes, evaluar rendimientos individuales y seguir consolidando una base de jugadores pensando en el proceso rumbo a 2026.

Alineación de Bolivia para recibir a México

  • Carlos Lampe
  • Luis Paz
  • Diego Arroyo
  • Richet Gómez
  • Lucas Macazaga
  • Moisés Villarroel
  • Ervin Vaca
  • Ramiro Vaca
  • Carlos Melgar
  • Fernando Nava
  • Bruno Miranda
Alineación de México para jugar ante Bolivia

  • Raúl Rangel
  • Bryan González
  • Eduardo Águila
  • Víctor Guzmán
  • Richard Ledezma
  • Marcel Ruiz
  • Luis Romo
  • Obed Vargas
  • Brian Gutiérrez
  • Germán Berterame
  • Roberto Alvarado
¿Por qué no juega Gilberto Mora en Bolivia vs. México por el amistoso internacional?

¿Por qué no juega Gilberto Mora en Bolivia vs. México por el amistoso internacional?

ramiro canessa
Ramiro Canessa
