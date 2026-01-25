¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de México vs. Panamá por el amistoso internacional

La Selección Mexicana disputa este domingo su segundo partido amistoso dentro del microciclo que llevó adelante Javier Aguirre, con la mirada puesta en el Mundial de 2026. El objetivo del cuerpo técnico es claro: encontrar la mejor versión del equipo y seguir ajustando piezas de cara a los compromisos futuros.

El Tri llega a este encuentro con buenas sensaciones, luego de haber vencido por la mínima a Panamá en su anterior presentación. Aquel triunfo le permitió al entrenador sacar conclusiones importantes y ahora buscará repetir el resultado ante Bolivia, en lo que será el segundo amistoso internacional de esta ventana.

México visita a Bolivia desde las 13:30 horas, en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, un escenario siempre exigente. El duelo servirá para probar variantes, evaluar rendimientos individuales y seguir consolidando una base de jugadores pensando en el proceso rumbo a 2026.

Alineación de Bolivia para recibir a México

Carlos Lampe

Luis Paz

Diego Arroyo

Richet Gómez

Lucas Macazaga

Moisés Villarroel

Ervin Vaca

Ramiro Vaca

Carlos Melgar

Fernando Nava

Bruno Miranda

Alineación de México para jugar ante Bolivia

Raúl Rangel

Bryan González

Eduardo Águila

Víctor Guzmán

Richard Ledezma

Marcel Ruiz

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Germán Berterame

Roberto Alvarado