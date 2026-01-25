¿Por qué no juega Gilberto Mora en Bolivia vs. México por el amistoso internacional?

México vuelve a jugar este domingo 25 de enero un nuevo amistoso. En este caso su rival es Bolivia, en un partido que comienza a las 13:30hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

Publicidad

Publicidad

La Selección Mexicana viene de ganarle por 1-0 a Panamá en lo que fue el primer amistoso de este mes. En un principio Javier Aguirre esperaba contar con Gilberto Mora para ambos encuentros, pero por desgracia la joya nacional tuvo que ser desafectado de la convocatoria.

¿Por qué no juega Gilberto Mora contra Bolivia?

Gilberto Mora abandonó la concentración debido a unas molestias físicas que viene arrastrando. Si bien no se informó oficialmente qué tiene el joven, la realidad es que el futbolista de Xolos ha estado atravesando una pubalgia, una lesión molesta.

Es una lesión complicada porque no tiene un tratamiento exacto y depende mucho de cada jugador, de cómo se despierta durante el día, y a veces el dolor es menor o mayor. Por eso en México quieren cuidar al joven de cara a la Liga MX y al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Después de los amistosos con Panamá y Bolivia, la Selección Mexicana volverá a jugar el próximo 25 de febrero ante Islandia, mientras que en marzo tendrá la Fecha FIFA en la que se enfrentará con Bélgica y Portugal. Allí Javier Aguirre podrá contar con los mexicanos que están en Europa.

En síntesis

Gilberto Mora fue desafectado de la convocatoria por molestias físicas y una pubalgia.

México vs. Bolivia se juega este 25 de enero a las 13:30hs (CDMX).

El próximo partido de la Selección Mexicana será ante Islandia el 25 de febrero.