La Selección Mexicana perdió por 2-0 ante Honduras este viernes en lo que significó un resultado muy decepcionante. Ahora el Tri deberá ir en busca de la remontada el próximo martes para no quedar eliminado en los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El rendimiento y la derrota de la Selección Mexicana generó críticas de todo tipo, tanto de los aficionados como de los medios de comunicación. En cuanto a lo segundo, uno de los que más arremetió contra el nivel del Tri fue Christian Martinoli, el histórico periodista de TV Azteca.

ver también David Faitelson le realizó un particular pedido a Concacaf tras la agresión sufrida por Javier Aguirre en Honduras vs. México

“El fútbol mexicano está en una crisis paupérrima… Estamos en el pinche hoyo, no hay forma alguna de salir del hoyo. El fútbol mexicano está incendiado. Tenemos directivos que valen madre… Solamente están pensando en el dinero, hay un momento en el que deben decir ‘no, la lana no es todo’”, expresó Christian Martinoli en un vivo que realizó en su cuenta de Facebook.

Publicidad

Publicidad

Pero eso no fue todo. “No puedes vivir de un partido bueno y de cuatro no, porque así no va, tendría que ser tres dignos y uno malo como le pasa a Argentina, Alemania o Francia, como le pasa a las potencias. Acá no podemos tener dos partidos buenos de 20. Paremos, de verdad paremos”.

La Selección Mexicana caýo ante Honduras (IMAGO)

Christian Martinoli dijo que, de esta manera, México no tiene manera de pelear con las potencias: “El próximo partido veremos, igual gana 3-0, 4-1 y ¿qué vas a decir? No puedes olvidar contra quién estás jugando, a quién le ganas y contra quién pierdes”.

Publicidad

Publicidad

“Porque luego en el gran concierto internacional nos tocan las potencias, que antes le hacías partido, pero con esta generación ya no le haces partidos a las potencias“, agregó el periodista de TV Azteca para concluir su crítica luego de la derrota del equipo de Javier Aguirre.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para eliminar a Honduras?

La Selección Mexicana necesita vencer por al menos tres goles a Honduras para clasificar de forma directa. Si le gana 2-0, el partido se iría a una prórroga y en caso de que siga la igualdad a penales. No obstante, si el Tri derrota a la H por dos tantos de diferencia pero el rival convierte un tanto, México quedaría eliminado por gol de visitante.