La Selección Mexicana igualó 0-0 este martes frente a Canadá en lo que fue el segundo amistoso del Tri con Javier Aguirre. El partido, el cual se llevó a cabo en Texas, no tuvo muchas emociones y pocos aficionados asistieron al Estadio AT&T.

Después del triunfo por 3-0 ante Nueva Zelanda del sábado pasado, México se enfrentó con un rival más difícil y no logró imponerse. A nivel defensivo mostró mejoras, pero en ataque le generó poco a Los Rojos.

ver también El golpe bajo de Javier Aguirre a Santiago Giménez tras extender su sequía en la Selección Mexicana

Luego del partido, Javier Aguirre analizó el empate con Canadá y fue consultado por el discreto nivel exhibido: “Es el estilo de juego que requería el partido contra Canadá. Vimos a Canadá en la Copa América, unos leones rasurados, lo vimos con Estados Unidos, lo reventaron a patadas, y dije ‘no, a mí no’“.

Publicidad

Publicidad

“Iremos bien, no hay estilo de momento son dos partidos distintos y vamos viendo en función a lo que vayamos encontrando en el camino tanto rivales como jugadores de casa”, explicó el entrenador de la Selección Mexicana.

México igualó 0-0 con Canadá (IMAGO)

“Partido sordo, difícil, de pocas ocasiones, yo no estoy preocupado. Llevamos dos partidos con Santi, con Memo y con Henry y ellos lo saben, no me importa quién meta el gol. Memo no jugó, intenté pero no encontré la manera de ponerlo”, comentó Javier Aguirre en relación al nivel de los delanteros.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, el Vasco quedó conforme con lo hecho por sus delanteros y habló de la falta de gol: “Con Henry y Santiago quedé conforme con su actuación. Me gustó el comportamiento de los dos, me gustó mucho, si meten o no gol para mí es absolutamente irrelevante, de hecho los había posicionado penalti, y por lo demás no me importa. Esto es equipo y quien lo meta contento los unos con los otros”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

México jugará dos amistosos en octubre: el 12 contra el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc de Club Puebla y el 15 del mismo mes frente a Estados Unidos en el Estadio Akron de Chivas.