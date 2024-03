La Selección de México está acercándose a un proceso de rearmado, y hay varios nombres que son candidatos a incorporarse. Uno de ellos es Tiago Volpi, quien fue muy pedido pensando en su naturalización y, evidentemente, en un posible reemplazo de Ochoa. Y al ser consultado al respecto, el hombre de Toluca fue contundente.

Luego del reciente fracaso frente a Estados Unidos, en México parece haber comenzado un proceso de reestructuración de plantilla. El gran objetivo sería el de llegar a la Copa del Mundo de 2026 con importantes cambios, y con una nueva generación activa. Y uno de los puestos que requerirá atención es, sin duda alguna, el del portero.

Con el ciclo de Memo Ochoa cerca de finalizar, o al menos eso es lo que se estima, Jaime Lozano ya está pensando en un posible reemplazante. Y en el mientras tanto, el nombre de Tiago Volpi empezó a dar de qué hablar entre los aficionados. ¿Es una opción?

¿Puede Tiago Volpi jugar con la Selección de México?

“Yo si tengo el proceso de naturalización en movimiento. Por supuesto que me gustaría ser mexicano. Siempre me han tratado muy bien y siempre me recibieron de brazos abiertos”, comentó el portero de Toluca en una entrevista con Claro Sports. Sin embargo, el futbolista de 33 años se mostró firme en su postura de darle el lugar a otros colegas.

Tiago Volpi pide priorizar a los porteros mexicanos

“Yo creo que si hay una posición hoy en día que no necesita a alguien naturalizado, es la de portero. Respeto mucho a mis colegas mexicanos porteros y los aprecio mucho, porque veo que la gente hace muchas críticas exageradas. Hasta mismo con un ícono como es Ochoa, que siempre ha dejado mucho por México”, comentó al respecto.

Y a continuación, Volpi dio algunos nombres: “Viene una generación muy fuerte, y hay porteros muy buenos. Malagón desde que llegó al América ha crecido muchísimo. Cada día nos muestra que puede ser el portero de la selección. Julio de Pumas me gusta mucho, también el portero de Querétaro Tapia, que lo veo muy joven, pero con una proyección muy grande”.

De esta manera, Tiago Volpi afirma no pensar en la Selección de México pese a tener la posibilidad. “La portería no es la posición en la que más se necesite de un naturalizado”, concluyó el guardameta de Toluca.