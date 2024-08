Un intenso debate se ha generado entre los aficionados de la Selección Mexicana en torno al posible retorno de algunos jugadores ‘históricos’ de la escuadra nacional, y la revelación de distintos reportes confirmando el regreso de algunas ‘vacas sagradas’ encendieron aún más las discusiones entre los fanáticos.

Ante estas circunstancias, quien trajo claridad al respecto fue Javier Aguirre, ni más ni menos que el propio entrenador del seleccionado, encargado de diseñar las convocatorias junto a su cuerpo técnico. Y su postura fue clara: se acabaron las etiquetas en México.

El DT de la Selección Mexicana confirmó que no habrá más vetados ni borrados del combinado nacional. “Los jugadores, si están en condiciones, si son mexicanos y están jugando sanos y activos, son seleccionables, todos tienen posibilidades; todos están a disposición, no hay nadie descartado”, reveló con sinceridad el nuevo conductor del proyecto deportivo de la Federación.

Javier Aguirre inicia una nueva etapa en la Selección Nacional [Foto: Getty Images]

Javier Aguirre aseguró que es una posibilidad el regreso de los ‘históricos’ de la Selección, y que la edad no será un impedimento para ser parte. “Hay jugadores que no por ser jóvenes están aptos, y otros que no por viejos están descartados, no me fijaré en eso; hay un proyecto que seguiré, pero también elegiré a los que estén mejor, si uno tiene 19 y otro 39 pero ambos son lo mejor para México, lo haremos sin dudar“, se explayó el ex estratega del Mallorca, que fue franco con su contestación sobre un hipotético retorno de jugadores como ‘Chucky’ Lozano, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, entre otros.

ver también ¿Se lo "quitan" a Argentina? Selección Mexicana busca el fichaje definitivo de una figura

El DT de la Mayor rescató y valoró lo realizado anteriormente por Jaime Lozano y también explicó el perfil de futbolistas que intentarán integrar. “Creo que hay mucho material, hay muchos jugadores, una base importante, un trabajo previo y estamos evaluando todo, esperamos no equivocarnos; buscaremos gente con buena mentalidad, que quiera mucho a su país, que les dé orgullo vestir la camiseta nacional y que no sea un castigo“, sostuvo con convicción el flamante entrenador de la Selección Mexicana, que tendrá su tercer etapa aquí.

Publicidad

Publicidad

Por último, Javier Aguirre manifestó que los fanáticos serán muy importantes en el proceso rumbo al Mundial 2026. “Necesitamos a la afición que nos arrope, y nosotros brindarnos a la afición, darles una alegría; el nivel de exigencia será alto, estamos en casa y tenemos que hacer un mundial histórico y entenderlo así desde el día uno“, concluyó el timonel mexicano, que reconoció que su primera lista de citados será revelada la próxima semana públicamente.