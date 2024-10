La Selección Mexicana viene de atravesar una Fecha FIFA agridulce. Si bien pudo vencer en el Clásico a Estados Unidos por 2-0, antes desilusionó a la afición con una igualdad por 2-2 ante Valencia de España, un equipo que no viene de la mejor manera en su torneo local.

ver también ¡Lo llamó! Javier Aguirre se adelantó a Argentina y España para 'robarles' una promesa mundial

Las decepcionante actuaciones en los últimos grandes torneos, como el Mundial de Qatar 2022 o la Copa América de este año, encendieron las alarmas en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En ese sentido, se tomaron decisiones rápidas, como la contratación del técnico Javier Aguirre.

Pese a ello, con los partidos mencionados anteriormente, el equipo aún no ha terminado de seducir a la afición y esto levanta comentarios donde dejan muchas dudas. En las últimas horas, uno de los hombres que habló del Tri fue el segundo máximo goleador de la selección, Jared Borgetti.

Publicidad

Publicidad

En diálogo con el periodista David Faitelson, el ex futbolista declaró: “Somos un tipo de jugador que físicamente te va a correr, va a pelearte. No somos el tipo de jugador que va a tratar de ser como Uruguay, por eso siempre tenemos dificultades en el balón parado”.

Y agregó: “No somos un tipo de personas intimidantes, fastidiosas, no provocamos, si te das cuenta, no somos ni marrulleros“. “La gente pide que si vas a perder, que pongas actitud en la cancha y futbol no tenemos“, concluyó de manera contundente.

Publicidad

Publicidad

ver también Santi Giménez y un cambio drástico en su carrera que lo acerca al Liverpool y a Erling Haaland

¿Cuántos goles marcó Jared Borgetti en la Selección Mexicana?

El ex jugador de Atlas, Rayados, Pachuca, Cruz Azul, entre otros, marcó 46 goles en 99 partidos con la playera de México, siendo superado apenas por Javier Hernández, quien anotó 52 en 109 cotejos. Eso si, el promedio de gol es mejor para el Zorro del Desierto, ya que es de 0,52 sobre 0,48 del Chicharito.