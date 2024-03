Al mal momento de la Selección Mexicana se la ha asociado a la falta de profesionalismo de algunos jugadores. En medio de esta polémica, Hérculez Gómez expuso a Oswaldo Sánchez, por no estar dispuesto a las modalidades de entrenamientos de Pedro Caixinha en Santos Laguna.

El entrenador portugués arribó a Torreón con un método europeizado y al ex portero de la Selección Mexicana pareció no agradarle. Hércules Gómez relató lo ocurrido por aquellos momentos en el que compartieron equipo y dejó al descubierto el comportamiento de Oswaldo Sánchez.

“Cuándo llegó Pedro Caixinha, eran tres entrenamientos al día y me acuerdo muy bien que Oswaldo Sánchez una vez dijo: ‘así no trabaja el futbolista mexicano, no estamos acostumbrados a este tipo de trabajos’”

Hérculez Gómez