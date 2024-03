¿Por qué no juega Raúl Jiménez en México vs. Panamá por la Nations League 2024?

México tiene un alto desafío, este jueves se enfrenta a Panamá por una de las semifinales de la Nations League 2024. Jaime Lozano prepara el equipo para llevarlo a la segunda final consecutiva, con un dato particular, Raúl Jiménez no será de la partida.

El ex futbolista del América no fue tenido en cuenta por el entrenador del combinado nacional y se perderá la chance de disputar un nuevo título con la Selección Mexicana. La ausencia de Raúl Jiménez hizo mucho ruido, al final se supo por qué no estará para esta competencia.

¿Por qué Jiménez no fue convocado?

A principios de febrero se reveló que Raúl Jiménez sufrió una lesión en el tendón de la corva, lo que lo obligó a estar fuera del campo de juego durante cinco semanas. Esta afección lo marginó de la convocatoria de la Selección Mexicana.

Si bien el Lobo de Tepeji ya está recuperado, la falta de futbol y la poca competencia, terminaron por sentenciar su ausencia con el equipo que jugará por obtener la Nations League 2024. El futbolista reveló que Jaime Lozano se comunicó con él para darle la noticia.

Jiménez quiere jugar el Mundial 2026

Tras conocerse su ausencia en el combinado nacional, el atacante brindó una entrevista donde destacó la frontalidad de Jaime Lozano. El DT le advirtió que no será tenido en cuenta para esta jornada. Él valoró la sinceridad del entrenador y si bien fue un golpe duro, aún se ve jugando con la Selección Mexicana.

El objetivo de Raúl Jiménez es estar en el Mundial 2026. De esa manera buscar revancha de lo que fue la participación de México en Qatar 2022. Recordemos que el delantero del Fulham no llegó óptimo desde lo físico y eso lo pagó caro tanto él como el equipo.