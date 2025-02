Fue borrado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana y lanzó una advertencia: ”Habrá chance de regresar”

Cuando Hirving Lozano dejó al Pachuca en 2017 para vestir la camiseta del PSV Eindhoven se instaló como la gran esperanza de la Selección de México. Incluso, llegó a suscribir esta premisa con lo que fue aquel recordado gol que le marcó a Alemania en al victoria del Tri en el Estadio Luzhniki de Moscú por la primera fecha del Grupo F de la Copa Mundial de Rusia 2018.

Publicidad

Publicidad

Y es más, la ilusión con el Chucky creció considerablemente cuando en 2019 recaló en el Napoli de la Serie A. No obstante, después de cuatro temporadas en el elenco del sur de Italia, su carrera empezó a dar pasos hacia atrás, de modo tal que llegó a perder su espacio en el combinado nacional. Primero volvió al PSV de Países Bajos, pero tras año y medio y no encontrar el nivel esperado decidió regresar a Norteamérica, en este caso, para vestir la camiseta del San Diego de la MLS.

Ahora, al estar más cerca de su tierra y presumiblemente poder tener más minutos, Lozano siente que podrá convencer a Javier Aguirre para volver a ganarse un lugar en la Selección de México que en su futuro cercano tiene ganar la Concacaf Nations League y prepararse de la mejor manera para la Copa Mundial de mediados del año que viene.

“Siempre estoy disponible para la Selección, en cualquier momento que me llamen estaré ahí. La gente me ha preguntado por qué no voy, pero habrá la oportunidad de regresar y será de la mejor manera”, advirtió el Chucky en una conversación que mantuvo con la prensa en lo que fue su presentación en el elenco de la Major League Soccer.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, reveló que ya tuvo pláticas con el cuerpo técnico del Vasco: “He tenido contacto con Rafa, con Aguirre, pláticas muy bonitas, positivas y ojalá que me den la oportunidad de estar en la selección, me encantaría, pero son decisiones de ellos, voy a dar el máximo y cuando empiece el torneo verán mi nivel, como estoy y me siento bien, de la mejor manera y me siento feliz aquí y es importante”.

Chucky Lozano se ilusiona con el proyecto del San Diego

“Es un proyecto importante, tenemos un proyecto que en un futuro será importante a nivel mundial, para mí fue una oportunidad bonita que la vi con los ojos cerrados y me encantó. Es importante estar en el mejor nivel y entregarnos al máximo, es difícil porque el club está comenzando, pero se ve bien y podemos dar una sorpresa, lo veo con calidad y es importante”, expresó Lozano sobre el nuevo equipo que incorpora la MLS a partir del 2025.

Para cerrar, el exatacante de los Tuzos remarcó: “Estoy súper feliz con San Diego, no tengo problema en dar una foto, que la gente se acerque, me encanta y es recíproco. Salgo siempre a la calle con mi familia y hay gente que quiere foto y siempre estoy a disposición. No estoy de acuerdo con que tenga que salir y que no me molesten”.

Publicidad

Publicidad

ver también Chucky Lozano, fichaje de San Diego FC, advirtió a Lionel Messi: ”Quiero…”