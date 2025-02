Santiago Giménez lo dio todo pero no pudo evitar el fracaso del AC Milan, que quedó eliminado de manera temprana y sorpresiva en los playoffs de la UEFA Champions League 2024-25, luego de no poder dar vuelta la serie ante el Feyenoord neerlandés, justamente el ex equipo del artillero mexicano.

El atacante de la Selección Mexicana hasta fue el encargado de abrir el marcador a los 35 minutos de juego, igualando la serie recién salidos del vestidor y dejándole un panorama muy optimista a los dirigidos por Sergio Conceicao. Sin embargo, el ‘Rossonero’ fue su propio rival, cometió errores y quedó afuera.

Al ‘Bebote’ se lo pudo observar muy frustrado luego de la salida de su nuevo equipo de la competencia europea, con el aliciente de que fue su ex club el que lo terminó dejando sin Champions League para lo que resta de la temporada. Sin embargo, recibió el alivio y la contención de la personalidad menos esperada.

Julián Carranza, goleador de Feyenoord que marcó el tanto del empate y la clasificación de los neerlandeses, dedicó unas palabras a Santiago Giménez luego del empate 1-1 con Milan. El delantero argentino fue compañero del ‘Chaquito’ hasta hace apenas algunas semanas, y no pudo evitar sentir pena por el mexicano.

Julián Carranza y el cabezazo que le dio el pasaje a Feyenoord [Foto: Getty]

“Santi es un jugador que no te perdona, por suerte después pudimos empatarlo. Obviamente ahora estará triste por el resultado, pero bueno esto es fútbol, hoy nos tocó a nosotros pasar. Les deseo lo mejor a él y a su equipo en lo que viene. Creo que dio un gran paso en su carrera viniendo a esta institución“, señaló Carranza en una entrevista junto a la señal de TNT Sports, con un cariñoso mensaje hacia su ex compañero y en parte también compatriota.

Además, el artillero que le anotó al Milan confesó que le dio su espacio para desahogarse a Giménez, pero que luego conversaría con él para darle su apoyo pese a la eliminación. “No hablé mucho todavía, obviamente en la cancha no podía hablar mucho con él por cómo se dio el resultado, sólo hablamos dos minutos pero ahora seguro lo voy a buscar y vamos a seguir conversando”, declaró el futbolista con pasado en la Major League Soccer y que hoy aprovecha sus chances en la Eredivisie y la Champions League.

