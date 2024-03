Semana difícil para Jaime Lozano. El entrenador de la Selección Mexicana está atravesando su peor momento desde que asumió el cargo. La dura derrota ante Estados Unidos por la Nations League dejó al descubierto las falencias del equipo y poca preparación para encarar partidos de pese y definitorios.

Desde la Federación Mexicana de Futbol ya no soportan la presión tras los malos resultados y le dan un ultimátum al entrenador. Desde la casa madre del futbol mexicano han establecido como objetivo para la Copa América llegar a semifinales, si esto no se cumple Jaime Lozano podría abandonar su cargo como entrenador.

¿Puede la Selección Mexicana llegar a semifinales?

El contrato de Jaime Lozano está bajo supervisión, ya no tiene margen de error. Desde la FMF consideran que su trabajo no está yendo por el camino indicado y de esta manera será difícil sostenerlo. El DT debe buscar la forma de cambiar algunas acciones que lleven al equipo a un mejor funcionamiento.

Con lo mostrado en los últimos encuentros, es complicado considerar que la Selección Mexicana se vaya a meter entre los cuatros mejores del continente. Esa será la misión debe cumplir Jaime Lozano, si no logra enderezar el barco se convertirá en una nueva víctima del seleccionado.

Con lo visto ante Estados Unidos es difícil imaginarse un cambio de paradigma de cara a la Copa América. Hay que tener en cuenta que sólo restan tres meses para la competencia, no sólo es poco tiempo si no que no le será suficiente para revertir una situación que ya está destinada.

Da la sensación que la Selección Mexicana va camino a un nuevo fracaso y la caída ya no tiene fin. El hombre que todos querían tampoco pudo solucionar los problemas futbolísticos de un equipo que ya ha perdido la identidad. La permanencia de Jaime Lozano será extender la agonía.