El próximo domingo 25 de junio, la Selección Mexicana de fútbol hará su primera aparición en la Copa Oro 2023. Su primer desafío será contra la selección hondureña en un emocionante encuentro correspondiente al Grupo B. Los jugadores hondureños están seguros de que esta será su Copa Oro y advierten a México que no será un rival fácil.

El mensaje de Alexy Vega para la Selección Mexicana

Alexy Vega, talentoso delantero de 26 años que actualmente juega para el Club Deportivo Victoria, expresó su confianza en el equipo hondureño en una conferencia de prensa. Vega destacó: “Estamos trabajando arduamente y confiamos plenamente en que esta será la Copa Oro de Honduras. Esperamos obtener un buen resultado en nuestro primer partido contra México”.

Cuando se le preguntó sobre el reciente bajo rendimiento del equipo mexicano en la Liga de Naciones, Vega no mostró preocupación y afirmó: “No pensamos en eso, estamos tranquilos. Nos enfocaremos en hacer las cosas bien. Lo que les sucedió a ellos no nos importa. Haremos lo que sabemos hacer para ganar el partido. Aunque México siempre ha sido un equipo fuerte, no confiamos en su situación actual, sino en nuestro propio trabajo”.

México vs Honduras por la Copa Oro 2023

El enfrentamiento entre México y Honduras tendrá lugar el domingo a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El Estadio NRG de Texas será el escenario donde estos dos equipos se medirán en busca de un inicio exitoso en la Copa Oro 2023.

¡La expectativa está en aumento y la emoción por este enfrentamiento es palpable! Ambas selecciones buscarán dejar su huella en el torneo y brindar un espectáculo memorable para los fanáticos del fútbol mexicano.