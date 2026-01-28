Tigres está intentando deshacerse de uno de los jugadores mexicanos que no ha generado lo esperado y Pumas estaría muy cerca de comprarlo. Entre hoy y mañana la operación quedaría definida y con ello Efraín Juárez podría dar por cerrada la plantilla para este torneo Clausura 2026, aunque nadie esperaba que fuera éste el fichaje.

De Tigres a Pumas

De acuerdo con la información de Willie González de Multimedios Deportes, reveló que Uriel Antuna llegará al conjunto universitario en venta definitiva. La escuadra de la UANL ya no tiene cabida para el extremo nacional y decidió que podía darle salida de esta manera, por lo que la directiva auriazul levantó la mano por él.

La misma fuente reveló que este es un buen movimiento que está haciendo el plantel felino porque no sumó los minutos deseados debido a que no ha estado al nivel. Cabe recordar que en este torneo Pumas ya venció a Tigres, uno de sus máximos rivales en la competencia, por lo que ahora pareciera una contra de los rivales.

El que se va de Pumas

Este fichaje se daría después de que corriera el rumor de que Jorge Ruvalcaba se va al New York City de la MLS, uno de los mejores futbolistas del conjunto auriazul estaría dejando la plantilla en uno de los torneos donde parecía que podría consolidarse más en el equipo, lo que pone a pensar en la premura de este refuerzo.

¿Antuna va por su prime?

Aunque para muchos no es del agrado, Antuna ha demostrado una y otra vez el deseo de poder regresar a la Selección Mexicana, lo que podría ser ese empujón que pueda tener en su carrera. Ya se hizo con José Juan Macías ante su lesión y con un Mundial en puerta, podría tener la posibilidad muy ligera de estar en contemplado.