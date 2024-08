Luis Quiñones se ha convertido hace tiempo, producto de sus propias actuaciones y comportamientos, en la ‘oveja negra’ de la plantilla de Tigres UANL. Sumado a su mal rendimiento dentro del campo, sus actitudes fuera del mismo y con sus propios pares lo ponen en la cornisa.

Si ya era un jugador resistido por la afición, más cuestionado se volvió tras el episodio que protagonizó el pasado viernes, cuando le rompió la nariz al juvenil Kenneth Jaime, en un amistoso entre Tigres y Tigres Sub-23 en el estadio, tras una disputa de balón.

Durante el fin de semana, desde el club y distintas versiones habían asegurado que se trató de una acción de juego, donde se produjo un choque accidental que terminó con el golpe del crío. Sin embargo, este lunes, el periodista Edu Torres se encargó de desmentir los rumores y contar la verdad sobre lo ocurrido.

Según un informe del reportero en RG La Deportiva, Luis Quiñones habría golpeado intencionalmente a Jaime, producto del enojo de una situación de partido. “Quiñones no podía pasar a Kenneth, y en una jugada donde se iba la pelota, le mete el codazo; Kenneth ya le había quitado el balón, el balón ya estaba por allá y ahí es donde Quiñones le da el codazo“, reveló Torres, ante la sorpresa de la mesa de panelistas al conocer lo que realmente ocurrió.

El periodista ratificó su versión y aseguró que distintas personas presentes en el encuentro le han hecho saber que eso fue así, y otras han intentado ocultarlo. “Yo lo que sé es que el balón ya no estaba en disputa, me lo platicaron fuentes diferentes, cuando le pregunté a gente que quiere a Quiñones me dijeron ‘yo no lo vi’, hicieron la vista gorda; también pregunté a la gente del Sub-23 externa que son cercanos al club y me platicaron que fue intencional“, agregó en su reporte vespertino, sobre el episodio entre el delantero y el lateral izquierdo suplente.

¿Habrá sanción de Tigres a Luis Quiñones por el golpe a Kenneth Jaime?

De acuerdo a la información aportada por Edu Torres, el club no tendría en sus planes una sanción o suspensión, y confió que de hecho por eso no se dio a conocer oficialmente ningún parte médico de Jaime. “Quiñones es un jugador ‘intocable’, nadie le dijo nada, siguió jugando normal, una más; no creo que lo sancionen, si ya le rompió la nariz a un compañero y no pasó nada, ojalá que pasen un reporte, pero no lo sé, pienso lo mismo, es un miserable“, sentenció con mucho enfado el periodista que trajo la información a la audiencia en el programa radial deportivo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Quiñones con Tigres?

El vínculo del colombiano con los ‘Felinos’ se extiende hasta Junio 2025; esto es, le queda menos de un año de contrato con la institución. La intención de la directiva es darle salida para poder recuperar algo de dinero antes de que se marche en condición de libre, pero no ha llegado ninguna propuesta atractiva para las arcas del club. De momento, sigue… y con un vestidor que lo mira de reojo.