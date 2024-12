Este martes 17 de diciembre se llevó a cabo la gala del The Best 2024 en Doha, Qatar, en una premiación que casi da por terminado el año calendario antes de que inicie el 2025. En 2023, el The Best se lo llevaron Lionel Messi y Aitana Bonmatí del lado varonil y femenil, respectivamente.

Contrario a lo que ocurre en el Balón de Oro, en los premios The Best tienen participación en las votaciones tanto futbolistas, entrenadores, periodistas y aficionados. Y en todos los nominados se toma en cuenta lo que hicieron del 21 de agosto de 2023 hasta el 10 de agosto de 2024.

La lista de ganadores del premio The Best 2024

The Best 2024 en futbol varonil

Vinícius Júnior (Real Madrid)

The Best 2024 en futbol femenil

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Portero del año en futbol varonil

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Mejor entrenador del año en futbol varonil

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Mejor entrenadora del año en futbol femenil

Emma Hayes (Estados Unidos Femenil)

Portera del año en futbol femenil

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Premio Puskas en futbol femenil

Marta (Brasil)

Premio Puskas varonil