El caso de Robert Siboldi y su polémica salida de Tigres UANL ha dado mucho de qué hablar en las semanas recientes. Tal es así que el entrenador, ahora ex de los felinos, sigue siendo tema de conversación. Pero, además, y para colaborar con la inmensidad del caso, Piojo Herrera reveló que sufrió destrato de la directiva del club también.

ver también Los tres mexicanos que busca Veljko Paunovic para reforzar la defensa de Tigres UANL

Luego de la eliminación de Tigres frente a Rayados en el Clausura 2024, Siboldi, quien había renovado su contrato en el club, fue destituido de forma sorpresiva. Resulta que el DT y su cuerpo técnico fueron acusados de filtrar información, lo cual condujo a que fueran echados.

Sin embargo, pese a que varias semanas hayan pasado desde lo sucedido, la polémica sigue vigente. Tal es así que Miguel Herrera reveló que también sufrió un despido controversial de Tigres UANL, tal como le ocurrió a Robert Siboldi este año.

ver también Gerardo Torrado sería el reemplazante de Antonio Sancho como Director Deportivo de Tigres UANL

Piojo Herrera revela cómo fue su despido de Tigres UANL

Durante el programa ‘La Última Palabra’, el Piojo reveló que fue despedido de forma repentina de la escuadra felina. “En Tigres 20 días duré armando el equipo y de repente ‘ya no, gracias’”, afirmó el ex entrenador de la Selección Mexicana. Por tal motivo, el de Siboldi no sería el primer caso de un despido en tal forma.

Miguel Herrera fue entrenador de Tigres, pero no tuvo una buena salida (IMAGO)

Sin embargo, Miguel dejó en claro que se trata de algo con lo que los entrenadores deben lidiar: “Al final de cuenta nosotros como técnicos lo sabemos. El directivo de repente se levanta y dice ‘ya no, no es mi idea, mejor ya no’. Entonces no pasa nada, al final de cuentas es trabajo y hay que seguir pensando en lo que sigue”.

Publicidad

Publicidad

Tuca Ferretti también tuvo un polémico despido de Tigres UANL

Luego del caso de Robert Siboldi, Ferretti también salió a la carga. “Lo mismo que hicieron con Robert Siboldi me lo hicieron a mí: calumnias. Calumniaron que yo tenía cartas de jugadores, que yo cobraba dinero a los jugadores para jugar… Todo esto lo hicieron. Me prometieron contrato y a la mera hora dijeron que no, porque ya tenían un entrenador en mi lugar”, confesó.