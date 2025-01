André-Pierre Gignac está viviendo uno de sus momentos más difíciles desde su llegada a Tigres UANL hace ya casi diez años. El francés ha quedado relegado en el arranque de este Clausura 2025 producto de una serie de inconvenientes físicos que lo han llevado a contar con apenas el 13% de los minutos en cancha, además de perderse los últimos dos partidos ante Chivas y Xolos.

En adición a esto, en las últimas horas la entidad felina reveló que el delantero de 39 años deberá ser intervenido quirúrgicamente este miércoles 29 de enero para tratar una dolencia en un músculo que se conecta con el arco plantar, la cual le habría estado reportando múltiples molestias.

Por otro lado, el periodista Willie González informó cuál será el tiempo de recuperación estimado del ex Olympique de Marsella. Al respecto, comentó que estaría al menos un mes fuera de las canchas, por lo que Veljko Paunovic deberá continuar apostando por Nicolás Ibáñez, quien se ha transformado en el delantero titular de Tigres para este Clausura, por algunos partidos más.

Cabe destacar que esta situación ocurre en un momento particular de la carrera de Gignac. Sin ir más lejos, el galo -que lleva 219 goles anotados en 406 partidos con los regiomontanos- posee contrato con Tigres hasta junio de este año y aún no se ha hablado acerca de una renovación. Sin embargo, esto no marcaría su retiro del futbol, ya que habría algunos clubes de la MLS interesados en hacerse con sus servicios en caso de que termine por abandonar El Volcán.

Paunovic: “No es una lesión de gravedad”

Luego de la goleada por 4-0 de Tigres ante Xolos en el Estadio Universitario por la Jornada 4 de la actual edición de la Liga MX, el DT universitario compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa y reveló más detalles acerca de la situación del delantero.

Al respecto, el serbio le llevó algo de tranquilidad a la parcialidad auriazul al afirmar que la lesión del francés “no es de gravedad”. De todos modos, aclaró que se deberá esperar a que concluya la cirugía para saber cuáles serán los pasos a seguir.

“No soy médico para dar una estimación. Nuestros médicos tienen un pronóstico reservado debido a que la cirugía no es invasiva. Debería estar recuperado muy rápido, pero luego es cómo va a responder. Todos esperamos que hagan un buen trabajo, es cuestión de recuperación y de volver a encontrar la forma de competición, entrar en eso. No es de gravedad la lesión, seguramente el proceso marcará los tiempos, lo vamos a saber una vez que esté efectuada la operación”, manifestó Paunovic.