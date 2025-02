Tigres UANL se prepara para afrontar su próximo partido en medio de un clima enrarecido producto de los rumores sobre una supuesta ruptura dentro del vestidor entre Veljko Paunovic y los jugadores. Horas después de estas versiones, quien se expresó al respecto fue nada menos que el propio entrenador serbio durante la conferencia de prensa previa al duelo de vuelta entre los Felinos y Real Estelí por la primera ronda de la Concachampions 2025.

Cabe destacar que, tras la victoria ante Atlas por 2-1 el pasado fin de semana por el Clausura 2025, el ex DT de Chivas afirmó que existió “falta de compromiso” en alguno de sus jugadores. Tras esto, el periodista Edu Torres, de RG La Deportiva, reveló que durante el entretiempo de dicho duelo, y en camerinos, el europeo de 47 años habría dicho: : “sé que me odian, pero ganen“.

En tanto, Willie González, en el mismo envío, consignó que Paunovic “tendría las horas contadas” en Tigres, por lo que Mauricio Culebro -presidente de la institución- estaría en el exterior para encontrar al sucesor del balcánico.

Paunovic: “No se entiende muy bien lo que soy”

Al ser consultado al respecto, Paunovic se refirió a sus dichos post victoria ante los Zorros y manifestó: “Creo que lo que se dice es para sumar y para mejorar. Dijimos las cosas que teníamos que decirnos, yo lo digo, y no tengo ningún secreto, estoy aquí para ayudar a los jugadores a ser mejores, a dar rendimiento para este club. Si pueden cumplir todo sus sueños dentro de los objetivos, encantado”.

Además, agregó: “Sigo todos los días poniendo lo mejor de mí y todo el amor, es prácticamente mi familia, paso más tiempo aquí. No me gusta hablar de estas cosas, pero entiendo que no se entiende muy bien cómo soy yo. Lo que ves es lo que es y lo que digo es lo que hago”.

¿Cuándo y a qué hora juega Tigres UANL vs. Real Estelí por la Concachampions 2025?

Tigres UANL se presentará en el Estadio Universitario este miércoles 12 de febrero desde las 21:00 horas (CDMX) con la obligación de revertir el sorpresivo 0-1 sufrido ante Real Estelí en Nicaragua la semana pasada.

