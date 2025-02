Cruz Azul se mostró muy activo durante el mercado de fichajes de invierno. Sin ir más lejos, La Máquina abrió la billetera y gastó casi 30 millones de dólares para sumar cinco fichajes, entre los que se destacan Jesús Orozco, Luka Romero y el polaco Mateusz Bogusz.

Sin embargo, pese a que la actividad en el mercado de fichajes de México bajó considerablemente tras el primer cierre del pasado 2 de febrero, los Celestes se las arreglaron para reforzarse con una cara nueva. No obstante, cabe destacar que en esta ocasión no se trata de un futbolista, sino de Carlos Nicola, ex entrenador de arqueros de la selección uruguaya quien abandonó su puesto en el conjunto charrúa tras un cortocircuito con Marcelo Bielsa, DT de la Celeste.

Según la información del periódico uruguayo Ovación, Nicola, de 52 años, llegó este lunes a las instalaciones de Cruz Azul para oficiar como nuevo jefe de metodología y encargado del departamento de arqueros. Así, Vicente Sánchez contará con un hombre de experiencia y compatriota en un staff técnico que debió ser armado en plena disputa del Clausura 2025 tras la salida de Martín Anselmi al Porto.

Cabe destacar que el alejamiento del DT argentino trajo emparejado también el adiós de todos sus colaboradores. Entre ellos se encontraba Darío Herrera, entrenador de porteros con amplia experiencia que también integró el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

El motivo del cortocircuito entre Carlos Nicola y Marcelo Bielsa

De acuerdo a la mencionada fuente, el cortocircuito entre Marcelo Bielsa y Carlos Nicola estuvo relacionada al nuevo esquema de contratos que quiso instalar el experimentado estratega argentino de 69 años en la selección uruguaya. Dicha iniciativa no fue aceptada por el exfutbolista de Nacional y Atlético Paranaense, entre otros, que pese a las negociaciones que quiso llevar adelante la AUF (Asociación Uruguaya de Futbol) terminó abandonando su cargo tras 12 años de trabajo ininterrumpido en el Complejo Celeste.

La influencia uruguaya en Cruz Azul

La llegada de Nicola a Cruz Azul implica la presencia de un nuevo uruguayo en las instalaciones de La Noria. Vale recordar que Iván Alonso es el actual director deportivo del club, mientras que Mathías Cardacio oficia como director de futbol y el mencionado Vicente Sánchez es el entrenador del primer equipo.

