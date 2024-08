El mercado de la Liga MX tuvo una gran sorpresa recientemente con la llegada de Uriel Antuna a Tigres UANL. Como es sabido, el ahora ex futbolista de Cruz Azul abandonó La Noria para llegar al conjunto Felino. Y en su arribo a Monterrey, dio sus primeras declaraciones.

ver también "Él pidió salir...": revelan el motivo por el cual Uriel Antuna deja Cruz Azul para fichar por Tigres UANL

Semanas atrás, todo indicaba que el delantero dejaría La Máquina para jugar en Europa. Sin embargo, su posible fichaje por el AEK de Atenas se cayó, dejándolo así sin la posibilidad de emigrar. Y de un momento para otro, Antuna pasó de Cruz Azul a Tigres UANL, el cual es su nuevo equipo.

Uriel Antuna revela por qué eligió llegar a Tigres UANL

En su arribo a Monterrey, Uriel brindó sus primeras declaraciones como jugador felino. “Contento por este nuevo reto en mi vida, con excelentes jugadores y personas. He platicado con ellos anteriormente en algunas ocasiones y nada, contento de venir acá”, comenzó narrando.

A continuación, reveló el porqué de su decisión: “Es una institución muy grande, por lo grande que es la afición. Me entusiasma mucho la afición, los Incomparables que la verdad creo que es la mejor afición de México. Las veces que me tocó venir a jugar acá se me ponía la piel chinita. Ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me van a entregar”.

Finalmente, Antuna se mostró sorprendido por lo rápido que se desenvolvió la negociación, y volvió a enseñar su felicidad. “Hay cosas que no dependen de mí. Ahora estoy contento de estar acá y voy a entregar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha”, concluyó.

ver también El canto de la afición de Tigres para André-Pierre Gignac tras su penalti fallado ante Chivas

¿Cómo le fue a Uriel Antuna en Cruz Azul?

Antuna llegó a Cruz Azul en enero de 2022, proveniente de Chivas. Durante su estadía en el club, el delantero disputó 111 partidos, en los cuales convirtió 28 goles y brindó 14 asistencias. A su vez, logró levantar un título junto a La Máquina: la Supercopa de la Liga MX en 2022.

Publicidad