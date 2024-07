El Toluca de Renato Paiva afrontará un mes de competencia internacional muy intenso, en lo que serán sus primeros partidos en la Leagues Cup 2024 en Estados Unidos. A continuación, entérate cuándo será el próximo encuentro del conjunto escarlata en Liga MX y qué día vuelve a jugar en casa .

¿Cuándo juega Toluca por la Leagues Cup 2024?

Los ‘Diablos Rojos’ se presentarán en el certamen continental el próximo jueves 1 de agosto, fecha en la que se verán las caras ante el Chicago Fire de la Major League Soccer, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la segunda jornada del Grupo Oeste 4.

En la primera jornada tendrán fecha libre, y en la tercera y última jornada de la ronda inicial se medirán ante el Sporting Kansas City, equipo que también milita en la MLS. Ese juego tendrá lugar el próximo lunes 5 de agosto, también desde las 19.00 horas del territorio mexicano, en el cierre de la primera instancia.

La plantilla de Toluca, unida en busca de romper la sequía de títulos [Foto: Getty]

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca por la Liga MX?

La reanudación del Apertura 2024 para el equipo de Renato Paiva será el próximo domingo 25 de agosto, cuando los Diablos Rojos reciban en el Estadio Nemesio Díez al Atlético de San Luis, encuentro que dará comienzo a partir de las 12.00 horas CDMX, en lo que será su único juego al mediodía en todo el torneo.

ver también Sinha, tranquilo con el inicio de temporada de Toluca: "Tenemos equipo para pelear"

¿Cómo se ubica Toluca en la tabla de posiciones de la Liga MX?

El equipo escarlata se coloca en el 5° lugar del campeonato, en puestos de Playoffs, con 8 puntos de 12 posibles, producto de dos victorias (3-2 vs. Juárez y 3-0 vs. Mazatlán) y dos igualdades (0-0 vs. Chivas de Guadalajara y 1-1 vs. Cruz Azul). El Toluca es uno de los invictos, y acumula 7 goles a favor y apenas 3 en contra.

Publicidad

Publicidad

ver también VIDEO: Miguel Merentiel, en la órbita de Toluca, volvió a convertir para Boca Juniors

Posiciones del Apertura 2024 antes del parón por Leagues Cup 2024: