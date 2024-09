Fue una gloria de Toluca y se negó a fichar por América: "Mis hijos aún me lo reprochan"

Toluca es uno de los equipos más importantes de México. Por eso mismo, en los Diablos Rojos muchos futbolistas lograron brillar y dejar su huella en el club a lo largo de los años.

Uno de estos ex jugadores es Carlos Morales, más conocido como “El Tanque”. El uruguayo nacido en Montevideo tuvo dos pasos por Toluca: 1995-1997 y 1999-2002. El actual entrenador del Sub23 del equipo ganó dos títulos con los Diablos Rojos en 1999 y 2000.

Además de Toluca, Carlos Morales jugó en los Tuzos, en Atlas, en Tecos de la UAG y en Puebla. Allí por el año 2005, cuando el uruguayo se encontraba en los Zorros, el ex futbolista fue vendido de los Rojinegros a América.

Sin embargo, Carlos Morales en ese momento se negó a ser vendido: “Me enojé tanto de que no me consultaran que me presenté en el Atlas y hablé con Sergio Bueno y Fregoso. Les dije ‘¿por qué me vendieron al América? Yo no voy a ir al América’ y no firmé“, relató el uruguayo en una entrevista con Toño de Valdés.

Luego de no ser vendido a Las Águilas, Carlos Morales finalmente abandonó Atlas y firmó con los Tecos. Con dicho club, el ex jugador de Toluca alcanzó la final del Clausura 2005, en la que precisamente perdieron con América.

El arrepentimiento de Carlos Morales por no fichar con América

“El ‘Piojo’ López, Cuauhtémoc Blanco y Guillermo Ochoa nos vencieron en esa final. Tomé una decisión por rebeldía y me arrepiento. Imagínate, a los 34 años llegar al América… mis hijos todavía me lo reprochan”, confesó Carlos Morales.

“Después de salir del América, tienes otra posibilidad de jugar. Vas a tener un año más. Mis hijos me decían: ‘Papá, 34 años y jugar en el América…’, fue una oportunidad que dejé pasar por capricho“, concluyó el actual entrenador del Sub23 de Toluca.