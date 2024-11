Leo Fernández está siendo uno de los personajes más importantes del año en el futbol latinoamericano. El centrocampista está jugando en un nivel top y por eso todos posaron sus ojos sobre él. En ese contexto, se está esperando con ansias la definición del torneo uruguayo que puede llegar a ser importante en el futuro del ’10’.

ver también ¡Lo festeja Toluca! Leo Fernández marcó otro golazo con Peñarol y su afición se deshace en elogios

La novela que aún no ha comenzado porque el mercado de pases está cerrado, ya tiene sus primeros capítulos largos y los seguirá sumando con el paso del tiempo. Este domingo, Peñarol venció a Defensor Sporting por 2-0 con un golazo de Leo y se mantiene en la lucha por el campeonato Clausura en un intenso mano a mano con Nacional. A falta de dos jornadas, ambos equipos suman 32 puntos y por diferencia de gol el Bolso se está consagrando.

Publicidad

Publicidad

El motivo por el que no quieren que Leo Fernández sea campeón en Peñarol

El Carbonero está cerrando un año espectacular y buscará ponerle la cereza al postre con su máxima figura en campo. Si Peñarol le arrebata el título a Nacional, Leo Fernández culminará su préstamo en diciembre con un campeonato que le traerá más pretendientes. Entre la excelente Copa Libertadores que jugó más una posible coronación, los interesados en contratar al centrocampista serán más y la decisión pasará a manos de Toluca.

Los Diablos no tendrían intenciones de mantenerlo, por lo que buscarían una salida pronta una vez que retorne a México. Fernández no tiene cláusula de recisión por lo que será una dura negociación en la que el número partiría desde los siete millones de dólares. Esto va a variar si Leo sale campeón, por lo que varios desean que no consiga ese éxito para que su cotización no suba todavía más.

ver también Un club campeón del mundo quiere fichar a Leo Fernández y Toluca ya dio su primera respuesta

Peñarol hará su oferta para intentar retener a su máxima figura, en Brasil suena el San Pablo como fue interesado y en Argentina lo piden para River. En ese contexto, se abren grandes posibilidades para el uruguayo que tendrá que comenzar a decidir su futuro desde el 1 de enero, momento en el vuelve a ser jugador oficial de Toluca.

Publicidad