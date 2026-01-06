Es tendencia:
Mientras se trabaja en la salida de Robert Morales, Toluca afronta otra baja de jerarquía para el Clausura 2026

Esta sería la nueva baja para los Diablos Rojos de cara al Clausura 2026.

Por Marilyn Rebollo

Toluca prepara otra baja de un bicampeón
© Getty ImagesToluca prepara otra baja de un bicampeón

En las últimas horas el conjunto de Toluca terminó por concretar las llegadas que estaba esperando para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026. Y es que este fin de semana comienzan sus caminos en la Liga MX con rumbo a conseguir el tricampeonato de la mano de Antonio Mohamed. Es por ello que hay varios movimientos en el club.

De acuerdo con los últimos rumores, otro de los que podría salir de la plantilla es Robert Morales, el jugador de los Diablos Rojos estaría llegando a Pumas para poder reforzar al equipo. Sin embargo, en las últimas horas las cosas se complicaron y se ve un panorama menos sencillo el trámite de su llegada, aunque es algo en lo que se sigue trabajando.

Pero mientras esto se lleva a cabo entre ambas directivas, la escuadra escarlata estaría perdiendo a un elemento que levantó el bicampeonato con ellos y que tuvo una oportunidad más en la Liga MX con Antonio Mohamed. El problema es que no la estaría pasando del todo bien y ahora estaría en busca de un lugar fuera de este equipo.

Otra baja para Toluca

De acuerdo con la información de Claro Sports, Héctor Herrera no se siente satisfecho con lo que está haciendo ahora en el equipo, ya que no suma más de 1000 minutos con la escuadra, es por ello que la idea es que encuentre otra oportunidad en este mercado invernal y tenga la posibilidad de hacerlo de nueva cuenta en la MLS.

Hay que recordar que formó parte del Houston Dynamo anteriormente, el tema es que también tuvo situaciones de indisciplina que poco a poco lo dejaron fuera de las alineaciones. Además, a diferencia de la Liga MX en la MLS no comienzan en enero, por lo que con la idea de elegir un equipo allá aún tiene tiempo para poder concretar su salida.

En síntesis

  • Antonio Mohamed busca el tricampeonato con Toluca al iniciar el torneo Clausura 2026.
  • Robert Morales negocia su posible salida de Toluca para reforzar al club Pumas.
  • Héctor Herrera busca salir de Toluca hacia la MLS tras sumar menos de 1000 minutos.
