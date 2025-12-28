Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer 9-8 en los penales a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez. Tras el empate en global por 2-2, todo se definió en una infartarte definición en los disparos desde los doce pasos.

Tras la consagración y los festejos, el director técnico Antonio Mohamed logró sumar un nuevo título de la Primera División de México tras Xolos, América y Rayados. Ahora, fue entrevistado Sports Illustrated. En la charla, habló sobre su rol como entrenador en México.

Así inició: “Yo soy argentino, pero soy entrenador mexicano, esa es la realidad. Soy argentino, tengo mis raíces allá, aunque mis hijos son de acá. Cuando voy a Argentina entro con mi pasaporte argentino, cuando entro a México lo hago con mi pasaporte mexicano y cuando salgo de México lo hago con el mexicano“.

Por otro lado, explicó qué siente cuando está en suelo mexicano: “Cuando estoy en México soy mexicano, no soy alguien que viene de visita. Me siento parte de la cultura y de la historia del futbol mexicano. No porque haya venido, me pinté el pelo de colores e hice 20 goles“

Además, subrayó con seguridad: “Me siento parte de la historia del fútbol mexicano porque estoy aquí desde hace más de 20 años. Me tocó ser jugador y entrenador, me considero un mexicano más en la parte deportiva“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Antonio Mohamed?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el Turco lleva dirigidos 51 partidos en el cuadro rojo, donde cosechó 31 triunfos, 13 empates y 7 derrotas, obteniendo una efectividad de 69,28%. Cosechó 3 títulos: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025 y Apertura 2025. También hay que sumarle la Campeones Cup 2025, aunque no es oficial para CONCACAF y FIFA.

En síntesis