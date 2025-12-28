Es tendencia:
Antonio Mohamed y una revelación sobre su vida deportiva en México: “Me considero un mexicano más”

El director técnico argentino y una revelación sobre su estadía en México de cara al futuro de la Selección Nacional.

Por Agustín Zabaleta

Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer 9-8 en los penales a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez. Tras el empate en global por 2-2, todo se definió en una infartarte definición en los disparos desde los doce pasos.

Tras la consagración y los festejos, el director técnico Antonio Mohamed logró sumar un nuevo título de la Primera División de México tras Xolos, América y Rayados. Ahora, fue entrevistado Sports Illustrated. En la charla, habló sobre su rol como entrenador en México.

Así inició: “Yo soy argentino, pero soy entrenador mexicano, esa es la realidad. Soy argentino, tengo mis raíces allá, aunque mis hijos son de acá. Cuando voy a Argentina entro con mi pasaporte argentino, cuando entro a México lo hago con mi pasaporte mexicano y cuando salgo de México lo hago con el mexicano“.

Por otro lado, explicó qué siente cuando está en suelo mexicano: “Cuando estoy en México soy mexicano, no soy alguien que viene de visita. Me siento parte de la cultura y de la historia del futbol mexicano. No porque haya venido, me pinté el pelo de colores e hice 20 goles

Además, subrayó con seguridad: “Me siento parte de la historia del fútbol mexicano porque estoy aquí desde hace más de 20 años. Me tocó ser jugador y entrenador, me considero un mexicano más en la parte deportiva“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Antonio Mohamed?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el Turco lleva dirigidos 51 partidos en el cuadro rojo, donde cosechó 31 triunfos, 13 empates y 7 derrotas, obteniendo una efectividad de 69,28%. Cosechó 3 títulos: Clausura 2025Campeón de Campeones 2025 y Apertura 2025. También hay que sumarle la Campeones Cup 2025, aunque no es oficial para CONCACAF y FIFA.

En síntesis

  • Antonio Mohamed afirmó sentirse un mexicano más en la parte deportiva tras residir 20 años allí.
  • El técnico declaró poseer y utilizar el pasaporte mexicano para entrar y salir del país.
  • El estratega se definió como un entrenador mexicano con raíces argentinas y familia en México.
Agustín Zabaleta
