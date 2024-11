El futuro de Leonardo Fernández es una de las grandes incógnitas que desvelan no solo a los aficionados de Toluca, club dueño de su ficha y que decidirá dónde jugará en 2025, sino también a los fanáticos de otros equipos que sueñan con sumarlo a sus filas para la próxima temporada, tras su gran año en Peñarol.

Hasta acá, la única certeza era, por una cuestión contractual, que el volante jugará en Peñarol hasta el 31 de diciembre, fecha en la que vence su cesión y luego de la cual debe regresar a México. Después, el futbolista tiene dos años más de vínculo con Toluca, que por esa razón tendrá incidencia en la elección.

El agente de Leo Fernández rompió el silencio sobre su futuro:

Jorge Chijane, representante del mediocampista ofensivo, conversó con el diario Ovación de Uruguay, ante los rumores que hablan de un posible intento de Peñarol por conservar al jugador. El agente estalló de bronca y fue claro en que el enganche seguirá su carrera en el exterior, aunque no descartó a Toluca como su posible destino en el año próximo.

El agente del jugador apuntó contra el periodismo uruguayo y los acusó por sus dichos. “¿Cómo va a quedarse Leo que gana mucho dinero por año? (Haber extendido seis meses) fue una cosa increíble que Peñarol hizo un esfuerzo, que lo paga hasta dentro de siete meses para adelante. Si vos tenés dos dedos de frente, podés decir: ‘No, no puedo preguntar si sigue Leo porque es imposible que se quede'”, disparó enfurecido el representante del futbolista de 26 años.

Chijane aclaró que la imposibilidad de Peñarol de pagar lo que Toluca desea por la ficha y el sueldo que pretende el jugador, hace que su continuidad allí esté descartada. “Todos me están llamando y yo no atiendo más a nadie, no me llamen más, les pido por Dios, es una falta de respeto ya: si vos ganás 100 mil dólares en el diario, ¿cómo yo te voy a llamar para que seas el secretario de prensa de Fénix que te pueden pagar mil? ¿Vos te vas a trabajar y dejás 100 mil para ganar mil? No… entonces bueno, hasta acá llegamos. ¡Por favor, tengan un poquito de inteligencia para preguntar!'”, concluyó el entrevistado, dejando totalmente claro el panorama ante algunos reportes poco verídicos.

Bajo estas circunstancias, el futuro de Leonardo Fernández se definirá en base a esos dos aspectos: el club que pueda afrontar las pretensiones de Toluca (8 millones de dólares) y del jugador, se quedará con el futbolista . De cualquier otra manera, de no suceder que haya equipos dispuestos a hacerlo, permanecerá en los ‘Diablos Rojos’ ya que es donde tiene contrato firmado, y tendrá que sumarse a las filas de Renato Paiva y su plantilla.