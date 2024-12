La novela de Leonardo Fernández sigue sumando capítulos mientras se espera por su desenlace final. Hasta el momento, el futbolista que se encuentra en Peñarol cedido desde Toluca hasta fin de año espera por saber qué será de su futuro, el cual podría esclarecerse en una importante reunión que mantendrán los presidentes de ambas instituciones esta semana.

Mientras tanto, el talentoso volante de 26 años sigue demostrando todo lo que es capaz de hacer en el equipo aurinegro. Sin ir más lejos, en el reciente fin de semana anotó un golazo de tiro libre para conquistar el título de campeón del futbol uruguayo con el conjunto aurinegro.

Naturalmente, estos rendimientos -anotó 22 goles y entregó 17 asistencias en 47 partidos este año- han hecho que comience a entrar en la órbita de la selección uruguaya. En ese sentido, vale destacar que el jugador fue citado para jugar un partido con un combinado alternativo de la celeste, el cual estará integrado por futbolistas del medio local, frente al Gremio de Brasil en la ciudad de Rivera este jueves 5 de diciembre.

No obstante, según lo informado por el periodista Martín Charquero, Peñarol no vio con buenos ojos esta citación y por el momento ha decidido no liberar a Leo Fernández con vistas al mencionado encuentro. Al respecto, cabe mencionar que, al no ser un duelo válido por fecha FIFA, la institución carbonera no está obligada a desprenderse del jugador.

¿Cuánto dinero pide Toluca por Leo Fernández?

En principio, Toluca tendría pensado ponerle el cartel de transferible a Leo Fernández una vez que regrese a México. En ese sentido, según distintos reportes los Diablos Rojos pedirían entre 7 y 7,5 millones de dólares por el futbolista, monto que sería inalcanzable para Peñarol.

Por ende, en caso de no llegar a un entendimiento con la entidad uruguaya, Toluca buscaría desprenderse definitivamente del ex Tigres UANL, que estaría en el radar de mercados como el de Arabia Saudita y Emiratos árabes Unidos, entre otros.