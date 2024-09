Toluca se consagró este jornada como el único equipo que continúa invicto en lo que va del Apertura 2024, cuya fase regular ya cumplió su primera mitad. Además, los ‘Diablos Rojos’ se estacionaron como escoltas del líder Cruz Azul, apenas a un punto de distancia de la cima.

Sin embargo, la directiva no armó la plantilla para conformarse con pequeñeces, y es por ello que la afición exige. En este sentido, uno de los reclamos que dejó el último empate por 2-2 con Pachuca fuera del ‘Infierno’, fue la ausencia de Helinho, el fichaje que le costó 15 millones al Toluca y aún no debutó.

Para la tranquilidad de los fanáticos,Renato Paivano tuvo inconvenientes en contar la verdad de su decisión, y además, reveló pormenores del estado del delantero brasileño y las posibilidades de verlo pronto dentro del campo de juego.

La afición aguarda ansiosa la presentación de Helinho [Foto: Getty Images]

El entrenador del Toluca adjudicó que no haya ingresado a la extensa inactividad que arrastra el atacante, y que debe recuperar con las prácticas. “Helinho está con nosotros, está convocado pero hay que esperar un poquito; el último partido que ha hecho ha sido el 1 de septiembre, jugó 25 minutos y salió lesionado del aductor“, sostuvo el portugués en rueda de prensa tras la igualdad conseguida en la visita al Estadio Hidalgo.

Paiva no se guardó nada y fue muy claro con el estado físico y futbolístico en el que se encuentra su nuevo refuerzo. “No lo sentimos preparado, no he querido arriesgarlo, la cancha (de Pachuca) estaba pesada pero él tampoco está aún clínicamente apto para jugar, ha hecho dos entrenamientos con nosotros“, se confesó el director técnico del equipo escarlata en conversación con los reporteros.

Por último, Renato deslizó que, pese a las circunstancias mencionadas, está la posibilidad latente de ver a Helinho unos minutos en la Jornada 9 en Torréon. “En los últimos minutos estábamos bien con los delanteros buscando el gol y no quería arriesgarlo, también pensando en Santos“, argumentó el portugués, que dejó abierta la puerta a que su presentación sea ante los Laguneros.

¿Cuándo juega Toluca ante Santos Laguna por el Apertura 2024?

En lo que puede ser el debut de Helinho, los ‘Diablos Rojos’ visitarán a Santos Laguna el próximo domingo 22 de septiembre, en el Estadio Corona, a partir de las 19.00 horas de México, en el duelo correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

