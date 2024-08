Luego del video filtrado donde jugadores del Toluca rompen un jarrón millonario durante su estancia en Estados Unidos por la Leagues Cup, la reacción de los aficionados se hizo viral. Mientras algunos lo minimizaron otros pidieron sanciones para los futbolistas.

La situación radica en lo que se ve el video, donde el objeto cae y se rompe en pedazos. Acto seguido, los jugadores de los Diablos Rojos se desentendieron del hecho y no hicieron nada. Eso generó enojo en los aficionados que pudieron ver el video a través de las redes sociales.

Toluca lanzó un comunicado a través de sus redes sociales. [Foto Redes Sociales]

Tras recibir críticas, la entidad escarlata reveló por medio de un comunicado que al instante se puso en contacto con el personal del hotel para cubrir los gastos del daño. El jarrón esta valuado en unos $12.000 dólares. Rápidamente se dejó entrever que el daño fue reparado.

Sin embargo, el comunicado no termina ahí. Sobre los futbolistas que rompieron el jarrón, Jesús Angulo y Ronaldo Beltrán, la institución dejó en claro que tomarán las medidas correspondientes para que una indisciplina así no vuelva a ocurrir. No especificarán puntualmente cuáles serán las sanciones.

¿Cuándo ocurrió el incidente de Toluca en Estados Unidos?

El hecho se dio a conocer en las últimas horas pero sin embargo es algo que pasó hace varias semanas. Fue cuando Toluca venció 2-1 a Sporting Kansas City en la Fase de Grupos de Leagues Cup el pasado 5 de agosto. El club aún así actuó porque no son los valores que pregona.

